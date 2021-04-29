Депутаты Европарламента одобрили COVID-паспорта

Европарламент 29 апреля одобрил введение паспортов вакцинации или covid-паспортов, которые позволят открыть для путешествий внутренние границы ЕС. Депутаты также потребовали, чтобы тесты на коронавирус были бесплатными для всех жителей ЕС.

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Планируется, что паспорта вакцинации появятся летом. В документе должны содержаться сведения о прививке вакциной, одобренной Евросоюзом, подтверждение об отрицательном тесте на covid-19 или о наличии антител. В этом случае путешественникам не нужно будет проходить карантин или делать дополнительные тесты на границах.

Европейский парламент установил ряд условий для выдачи covid-паспортов.

«Вакцины и тесты должны быть доступными и бесплатными для всех граждан», — сказал депутат Европарламента от Испании Хуан Лопес Агилар. Хотя в странах ЕС вакцинация бесплатна, за тесты перед поездкой за границу, как правило, приходится платить. Депутаты считают, что это приведет к дискриминации людей, которые не могут или не хотят вакцинироваться. Именно поэтому парламент предлагает разрешить использование более дешевых и быстрые антигенных тестов для получения паспорта вакцинации или сделать тестирование бесплатным.

Большинство депутатов Европарламента сошлись на том, что covid-паспорта должны работать максимально просто. Они должны содержать только базовые идентификационную информацию о человеке и данные о вакцине, тесте или болезни. Паспорта будут действительны не больше года, использовать их можно только для путешествий.

«Паспорт вакцинации — это билет в нормальную жизнь, который поможет не только туризму, но и всем тем, кто путешествует по ЕС по работе, в том числе трансграничным работникам. Это значительно упростит жизнь компаниям, ведущим бизнес в Европе», — сказала депутат Европарламента от Чехии Мартина Длабайова. Особенно поддерживают скорейшее внедрение covid-паспортов компании в сфере туризма, чьи доходы значительно упали из-за пандемии.

Окончательное решение будет принято после дальнейших переговоров с государствами-членами Евросоюза. Финальное голосование по этому вопросу запланировано на июнь.

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Источник: novinky.cz