В семи регионах Чехии ученики второй ступени вернутся в школы

С понедельника, 3 мая, все дети в Праге, Среднечешском, Либерецком, Пардубицком, Карловарском, Пльзеньском и Краловеградецком краях смогут вернуться в детские сады. Ученики второй ступени начальных школ в этих регионах возобновят очное обучение. В остальной части республики школы откроются 10 мая. С понедельника в шести регионах Чехии также откроются музеи и галереи.

Фото: Magistrát města Jihlavy

Новые правила правительство одобрило в четверг, 29 апреля.

Обучение в школах Чехии будет проходить по системе ротации — неделю дистанционно, неделю очно. Все ученики должны будут носить медицинские маски. Антигенное тестирование будет проводиться раз в неделю для учеников первой ступени и два раза в неделю — для учеников второй ступени начальных школ.

«Сотрудники школ будут проходить тестирование раз в неделю, как и учащиеся первой ступени начальной школы. Дважды в неделю тесты будут делать ученики второй ступени, которые еще не посещали занятия», — сказал министр образования Роберт Плага.

В Праге, Среднечешском, Либерецком, Пардубицком, Карловарском, Пльзеньском и Краловеградецком краях дети вернутся в детские сады без необходимости делать тесты. В остальных областях страны детские сады будут работать только для детей предшкольного возраста, а также для детей медицинских работников, пожарных, спасателей и др.

В последний раз правительство закрыло школы 1 марта, но и до этого большинство учеников обучались дистанционно. 12 апреля к очному обучению по ротационной системе вернулись ученики первой ступени начальных школ. Одновременно с этим открылись детские сады для дошкольников.

С понедельника правительство снимет ограничения для музеев и галерей в в Праге, Среднечешском, Либерецком, Карловарском, Пльзеньском и Краловеградецком краях. В Пардубицком крае, в отличие от школ, музеи пока не откроются.

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Источник: novinky.cz