В Праге обнаружена индийская мутация коронавируса

«Это гражданин Чехии, который в начале апреля вернулся из Индии. В Индии он сделал тест, перед въездом в Чехию заполнил анкету. Проблемы со здоровьем у него начались на второй день после приезда», — рассказала главный гигиенист Праги Зденка Ягрова.
После въезда в республику мужчина находился в карантине и ни с кем не контактировал, кроме членов семьи. Сейчас он изолирован дома. По словам Ягровой, из симптомов у мужчины наблюдаются головные боли и высокая температура.
На прошлой неделе индийский штамм вируса был обнаружен у студентов из города Градец-Кралове, которые также вернулись из Индии.
В связи с этим с 27 апреля чешское правительство запретило жителям республики путешествовать в Индию. Вернуться из Индии в Чехию смогут только граждане страны и иностранцы с ВНЖ. Все они обязаны сделать три ПЦР-теста — один перед отъездом и два после приезда. Путешественники также должны пройти карантин.
Пока неясно, вызывает ли эта мутация более тяжелое течение COVID-19 и связанный с этим высокий уровень смертности. Индийский штамм вируса зафиксирован в 21 стране мира.
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Источник: novinky.cz