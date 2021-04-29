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Все магазины Чехии откроются 10 мая

Все магазины Чехии откроются 10 мая

420on 1271
Все розничные магазины в Чехии откроются 10 мая. Об этом заявил министр промышленности и торговли Карел Гавличек. По его словам, правительство уже одобрило снятие ограничений.
Все магазины Чехии откроются 10 мая

Недавно в правительстве обсуждали возможное возобновление розничных продаж с 3 мая. Изначальным условием для возобновления торговли в стране было снижение числа заражений коронавирусом ниже 100 случаев на 100 тысяч жителей за семь дней. Однако министр здравоохранения Петр Аренбергер в начале недели заявил, что, вероятно, к 3 мая не удастся достичь установленной границы. В настоящее время количество подтвержденных случаев COVID-19 в Чехии составляет 146 на 100 000 человек.

 

 

В четверг, 29 апреля, правительство Чешской Республики утвердило снятие ограничений на торговлю. Это подтвердил министр Гавличек: «Магазины откроются 10 мая, независимо от развития событий».

Магазины должны будут следить за соблюдением определенных правил: 15 квадратных метров на одного покупателя, двухметровая дистанция, дезинфекция рук перед входом в магазин и ношение респираторов.

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Источник: SeznamZpravy
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Темы
магазины Чехия Торговля торговые центры Министерство промышленности и торговли Прага Палата депутатов ЧР
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