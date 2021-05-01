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Чехия в числе первых в Европе начнёт тестировать COVID-паспорта

Чехия в числе первых в Европе начнёт тестировать COVID-паспорта

420on.cz 545
Чехия станет одной из первых стран в Европе, которая в мае начнет тестировать паспорта вакцинации. Документ призван упростить путешествия по странам Евросоюза. Каждое государство-член ЕС получит 1 млн евро на реализацию этого проекта, сообщили представители Еврокомиссии.
Фото: Lukas on Unsplash
Чехия в числе первых в Европе начнёт тестировать COVID-паспорта

Чехия станет одной из 12 стран, участвующих в первой пилотной волне тестирования паспортов вакцинации. «Мы еще не знаем конкретную дату, но, безусловно, тестирование начнется в первой половине мая», — говорится в сообщении Еврокомиссии. Во второй половине мая к проекту присоединятся другие страны Европы. Интерес к COVID-паспортам проявили уже около 20 государств. 

Напомним, Европарламент 29 апреля одобрил введение паспортов вакцинации, которые будут называться Digital green certificate.

В документе будут содержаться сведения о прививке вакциной, одобренной Евросоюзом, подтверждение об отрицательном тесте на covid-19 или о наличии антител. В этом случае путешественникам не нужно будет проходить карантин или делать дополнительные тесты на границах. Сертификаты будут в бумажной и цифровой форме. Еврокомиссия заверяет, что проект не будет способствовать дискриминации людей.

«С помощью цифрового сертификата граждане Европейского союза и члены их семьи могут безопасно путешествовать по странам Европы с минимальными ограничениями», — сказал Еврокомиссар Дидье Рейндерс.

Паспорта вакцинации будут бесплатными для всех граждан Евросоюза. Кроме того, планируется существенно снизить стоимость тестов на коронавирус, которые обязаны делать непривитые люди.

Европейские страны самостоятельно разработают мобильные приложения, которые смогут считывать информацию о сертификатах других государств ЕС. Каждая страна вправе самостоятельно принимать решение о том, могут ли паспорта вакцинации использоваться не только для путешествий, но и для посещения культурных, спортивных и других массовых мероприятий.

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Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
коронавирус Чехия Европа Евросоюз путешествие туристы Туризм
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