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1 мая в Праге прошли акции протеста против ограничений по COVID-19

1 мая в Праге прошли акции протеста против ограничений по COVID-19

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На Стрелецком острове в Праге около 250 человек приняли участие в демонстрации против правительственных ограничений по covid-19. Большинство митингующих были без масок. Еще несколько сотен людей пришли на Летну. Там прошли две акции протеста.
Фото: blesk.cz
1 мая в Праге прошли акции протеста против ограничений по COVID-19

Мероприятие на Стрелецком острове, организованное независимым депутатом чешского парламента Любомиром Вольным, началось около 11 часов утра.  Когда депутат прибыл на митинг, участники встретили его аплодисментами. Многие из них держали в руках чешские флаги. За акцией протеста наблюдали десятки сотрудников полиции. Во время выступления Вольны в том числе подверг критике обязанность носить медицинские маски и респираторы, после чего полицейские призвали участников соблюдать установленные правительством меры. Тогда организатор посоветовал людям погулять по Стрелецкому острову, назвав это спортивной ходьбой (при занятиях спортом ношение медицинских масок не является обязательным).

Пресс-секретарь пражской полиции Ян Данек сообщил, что сотрудники правопорядка не зафиксировали значительных правонарушений во время акции, кроме отказа носить медицинские маски. Тем, кто не соблюдал это правило, грозит штраф на сумму несколько тысяч крон. Материалы по административным делам будут переданы в соответствующие органы власти. Привлечь к ответственности за нарушение противоэпидемических требований планируется и организатора митинга, сказал Данек.

Во второй половине дня депутат провел акцию протеста в другом районе города — на Летне. Здесь собралось около 200 человек, большинство из которых не носили средства защиты дыхательных путей. Они держали в руках чешские флаги и выкрикивали антиправительственные лозунги. На митинге выступил адвокат Норберт Наксур, который уже подал несколько исков в суд с требованием отменить правительственные ограничения.

В 14:30 на Летне прошла еще одна акция протеста, организованная движением Občanské hnutí. Люди, в основном, критиковали ношение медицинских масок и закрытие школ. Позже к ним присоединились некоторые участники первой демонстрации. 

Еще один митинг 1 мая прошел на пражском холме Петршин. Организатором выступило движение Otevřeme Česko – Chcípl PES. В митинге участвовали свыше 100 человек. «У нас единая цель — жизнь без каких-либо ограничений», — сказал руководитель движения Якуб Ольберт.

Организаторы в своих выступлениях критиковали правительственные меры, отказывались от тестирования на коронавирус и призывали к гражданскому неповиновению. Участникам акции протеста организаторы предложили выпить пива, послушать выступления музыкальных групп, а также поцеловать организатора митинга Якуба Ольберта под цветущей черешней. Движение уже несколько месяцев призывает предпринимателей открыть рестораны и другие заведения, несмотря на запреты правительства. В поддержку им удалось собрать около 10000 подписей под соответствующей петицией.

В Чехии сейчас разрешено участие в массовых акциях в группах по 20 человек при условии соблюдения дистанции между группами 2 метра. Все участники акции должны носить респираторы или медицинские маски.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
демонстрация протест Прага Чехия правительство коронавирус
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