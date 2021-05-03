В Праге в арене O2 Universum начал работу новый центр вакцинации против covid-19

Утром 3 мая в Праге начал работу центр вакцинации против covid-19, расположенный в помещении спортивной арены O2 Universum. Он будет открыт ежедневно с 08:00 до 20:00. В первый день здесь сделают 1000 прививок. При максимальной нагрузке врачи смогут вакцинировать около 7000 человек в день. Об этом сообщила Итка Зинке, пресс-секретарь Центрального военного госпиталя, который отвечает за работу нового центра вакцинации.

Фото: vlada.cz

Регистрироваться на прививки в O2 Universum люди могли с начала прошлой недели. В понедельник, 3 мая, планируется сделать 1000 прививок, во вторник — около 2000. После регистрации люди получают QR kód, который будет использоваться для административных действий во время вакцинации.

Медицинские работники центра прививают вакциной Pfizer/BioNTech. В состав дежурной бригады входят врач, медсестра, ее ассистентка и административный работник. В понедельник в центре будут работать четыре таких бригады и одна резервная. Каждая бригада прививает от 40 до 50 человек в час.

Изначально центр должен был заработать в апреле, но из-за отсутствия вакцины открытие отложили почти на месяц. По январской оценке стоимость строительства центра вакцинации в зале O2 Universum составила 11,8 миллиона крон. За аренду государство ничего не платит. Арена принадлежит компании Bestsport и входит в группу PPF Петра Келлнера, который трагически погиб 27 марта.

Источник: novinky.cz