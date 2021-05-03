С 4 мая жители Чехии могут отправиться в путешествие по государственным замкам и крепостям

С 4 мая для посетителей откроются государственные чешские замки и крепости. Туристы смогут попасть в крепости Троски и Бездез, частично возобновят работу замки Кршивоклат и Конопиште. Пока культурные объекты будут доступны только для индивидуальных экскурсий.

Фото: megapixel

С 4 мая жители республики смогут посетить крепости Троски, Бездез, Точник, Краковец, Кршивоклат, Раби, Велхартице, Валеч, некоторые помещения замка Небилов, а также Козел, Конопиште, Мнишек-под-Брды и Велтрусы. В выходные откроется усадьба Гамоуса в Збечно, крепости Жебрак и Швигов, синагога в Бржезнице. С полным перечнем объектов можно ознакомиться на сайте Национального института памятников Чехии (NPÚ).

Перед посещением замка следует уточнить, какие именно помещения или территории открыты для туристов, а также часы работы объектов. Сделать это можно на сайте www.npu.cz. Например, в замке Козел будет доступна школа верховой езды, в Конопиште — оранжереи, в Небилове — сад, галерея и часовня.

В Праге открывается один из самых посещаемых памятников мегаполиса — Петршинская смотровая башня вместе с Зеркальным лабиринтом и Старой ратушей. В этом году купить билеты посетители могут онлайн.

С 3 мая полностью возобновит работу и Пражский Град — теперь гражданам будут доступны не только сады, но и внутренние объекты комплекса, включая две выставки.

Председатель совета директоров Prague City Tourism Франтишек Ципро пообещал, что в конце недели можно ожидать открытия и других пражских достопримечательностей. Точный график будет зависеть от развития эпидемической ситуации.

Планируется, что с 7 мая жители страны смогут посетить обе мостовые башни на Карловом мосту, городскую колокольню Святого Николая, Новомлинскую водонапорную башню и Пороховые ворота.

Напоминаем, что с 12 апреля в Чехии открылись замковые парки и сады, в том числе сады под Пражским Градом, Цветочный сад в Кромержиже, замковый парк в Сихрове и Червены Поржичи.

Посетители должны соблюдать установленные гигиенические требования: носить медицинские маски и респираторы на всей территории объекта, держать дистанцию в два метра, проводить дезинфекцию рук при входе.



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Источник: ceskenoviny.cz