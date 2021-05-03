Что изменится в Чехии в ближайшие 10 дней

Правительство Чехии приступило к снятию ограничений. Часть из них перестанет действовать с понедельника, 3 мая. Остальные нововведения вступят в силу в течение первой майской недели. После выходных жителей республики ждет долгожданное открытие магазинов. Разбираемся, какие конкретно ограничения больше не актуальны и когда ждать следующих шагов.

Фото: Inna Bystrakova

Образование

С 3 мая дети вернулись в детские сады в Среднечешском, Пардубицком, Либерецком, Краловеградецком, Пльзеньском, Карловарском регионах и в Праге. В этих регионах работа детских садов будет проходить в стандартном режиме (без ограничений на количество детей в группах, без тестирования).

В школу пошли ученики младших классов шестилетней и восьмилетней гимназии, ученики первых четырех классов консерватории и учащиеся второй ступени начальной школы. Обучение будет проходить по системе ротации — неделю дистанционно, неделю очно. Все ученики должны будут носить медицинские маски. Антигенное тестирование будет проводиться раз в неделю для учеников первой ступени и два раза в неделю — для учеников второй ступени начальных школ. Также возобновятся занятия спортом на открытых спортивных площадках в школах.

Со вторника, 4 мая, возобновятся занятия в кружках: в группах по три человека можно заниматься во внутренних помещениях, до 20 человек — на свежем воздухе.

С 10 мая 2-я ступень начальных школ вернется к занятиям в Устецком, Оломоуцком, Южно-Моравском и Моравско-Силезском регионах. В этих регионах дети также вернутся в детские сады.

Сфера услуг

С 3 мая могут предоставляться услуги по уходу за телом (парикмахерские, барбершопы, салоны красоты, массажные кабинеты, косметологические услуги и др.). Во время предоставления услуги должны соблюдаться определенные правила:

– мастер может предоставлять услугу только одному клиенту;

– между креслами столами или другими местами, где могут находиться клиенты, должна соблюдаться дистанция в два метра;

– не допускается проведение процедур, при которых происходит физическое нарушение кожных покровов (тату-салоны откроются 10 мая);

– при входе в салон красоты клиент должен предъявить подтверждение от работодателя о негативном тесте на коронавирус не старше 72 часов или подтверждение о негативном тесте из учебного заведения (либо čestné prohlášení);

– допускается проведение экспресс-теста на месте. При положительном результате клиент должен немедленно покинуть заведение;

– сотрудники обязаны составлять списки клиентов с указанием ФИО посетителей и результатов тестирования на коронавирус. В случае, если эпидемия начнет распространяться, гигиенической станции потребуется отслеживать контакты.

Санатории и реабилитационные центры также начнут принимать посетителей (пока только тех, кто перенес covid-19 за последние 3 месяца)

Услуги для животных

В салоны красоты смогут отправиться не только люди, но и животные. Откроются груминг-центры.

С 10 мая начнут работать мастерские по ремонту обуви , тату-салоны, магазины подержанных автомобилей, автосалоны, фотографические услуги, канатные дороги, стрельбища, солярии, мастерские по ремонту часов, ювелирные мастерские, турагентства и пр.

Культура

С 3 мая для индивидуальных экскурсий открылись музеи, галереи, замки и другие исторические или культурные объекты. Жители республики смогут посетить крепости Троски, Бездез, Точник, Краковец, Кршивоклат, Раби, Велхартице, Валеч, некоторые помещения замка Небилов, а также Козел, Конопиште, Мнишек-под-Брды и Велтрусы. В выходные откроется усадьба Гамоуса в Збечно, крепости Жебрак и Швигов, синагога в Бржезнице. С полным перечнем объектов можно ознакомиться на сайте Национального института памятников Чехии (NPÚ).

В Праге заработала Петршинская смотровая башня вместе с Зеркальным лабиринтом и Старой ратушей. В этом году купить билеты посетители могут онлайн. Полностью возобновит работу и Пражский Град — теперь гражданам будут доступны не только сады, но и внутренние объекты комплекса, включая две выставки.

Путешествия

Чехия изменила правила въезда для людей, которые уже сделали прививку от коронавируса. С 4 мая привитые люди, которые приезжают в республику из стран с высоким и средним риском распространения инфекции, больше не должны делать тест на covid-19. Португалия, Финляндия, Ирландия и Исландия сейчас относятся к числу «оранжевых» стран со средним уровнем риска. В «красную» зону с высоким риском входят, например, Германия, Австрия, Словакия, Испания, Италия и Дания.

Маски

С 10 мая жители республики смогут совершать «одинокие» прогулки без маски. Для компаний от 2 человек обязанность носить маску или респиратор даже на улице продолжает действовать.

Магазины

С 10 мая откроются все магазины в стране.

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Источник: novinky.cz