Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.81
USD
21.39
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01n 6 °C
Что изменится в Чехии в ближайшие 10 дней

Что изменится в Чехии в ближайшие 10 дней

420on 2299
Правительство Чехии приступило к снятию ограничений. Часть из них перестанет действовать с понедельника, 3 мая. Остальные нововведения вступят в силу в течение первой майской недели. После выходных жителей республики ждет долгожданное открытие магазинов. Разбираемся, какие конкретно ограничения больше не актуальны и когда ждать следующих шагов.
Фото: Inna Bystrakova
Что изменится в Чехии в ближайшие 10 дней

Образование

С 3 мая дети вернулись в детские сады в Среднечешском, Пардубицком, Либерецком, Краловеградецком, Пльзеньском, Карловарском регионах и в Праге. В этих регионах работа детских садов будет проходить в стандартном режиме (без ограничений на количество детей в группах, без тестирования). 

В школу пошли ученики младших классов шестилетней и восьмилетней гимназии, ученики первых четырех классов консерватории и учащиеся второй ступени начальной школы. Обучение будет проходить по системе ротации — неделю дистанционно, неделю очно. Все ученики должны будут носить медицинские маски. Антигенное тестирование будет проводиться раз в неделю для учеников первой ступени и два раза в неделю — для учеников второй ступени начальных школ. Также возобновятся занятия спортом на открытых спортивных площадках в школах.

Со вторника, 4 мая, возобновятся занятия в кружках: в группах по три человека можно заниматься во внутренних помещениях, до 20 человек — на свежем воздухе.  

С 10 мая 2-я ступень начальных школ вернется к занятиям в Устецком, Оломоуцком, Южно-Моравском и Моравско-Силезском регионах. В этих регионах дети также вернутся в детские сады.

Сфера услуг

С 3 мая могут предоставляться услуги по уходу за телом (парикмахерские, барбершопы, салоны красоты, массажные кабинеты, косметологические услуги и др.). Во время предоставления услуги должны соблюдаться определенные правила:

– мастер может предоставлять услугу только одному клиенту;

– между креслами столами или другими местами, где могут находиться клиенты,  должна соблюдаться дистанция в два метра;

– не допускается проведение процедур, при которых происходит физическое нарушение кожных покровов (тату-салоны откроются 10 мая);

– при входе в салон красоты клиент должен предъявить подтверждение от работодателя о негативном тесте на коронавирус не старше 72 часов или подтверждение о негативном тесте из учебного заведения (либо čestné prohlášení);

– допускается проведение экспресс-теста на месте. При положительном результате клиент должен немедленно покинуть заведение;

– сотрудники обязаны составлять списки клиентов с указанием ФИО посетителей и результатов тестирования на коронавирус. В случае, если эпидемия начнет распространяться, гигиенической станции потребуется отслеживать контакты.  

Санатории и реабилитационные центры также начнут принимать посетителей (пока только тех, кто перенес covid-19 за последние 3 месяца) 

Услуги для животных 

В салоны красоты смогут отправиться не только люди, но и животные. Откроются груминг-центры. 

С 10 мая начнут работать мастерские по ремонту обуви, тату-салоны, магазины подержанных автомобилей, автосалоны, фотографические услуги, канатные дороги, стрельбища, солярии, мастерские по ремонту часов, ювелирные мастерские, турагентства и пр.

Культура 

С 3 мая для индивидуальных экскурсий открылись музеи, галереи, замки и другие исторические или культурные объекты. Жители республики смогут посетить крепости Троски, Бездез, Точник, Краковец, Кршивоклат, Раби, Велхартице, Валеч, некоторые помещения замка Небилов, а также Козел, Конопиште, Мнишек-под-Брды и Велтрусы. В выходные откроется усадьба Гамоуса в Збечно, крепости Жебрак и Швигов, синагога в Бржезнице. С полным перечнем объектов можно ознакомиться на сайте Национального института памятников Чехии (NPÚ). 

В Праге заработала Петршинская смотровая башня вместе с Зеркальным лабиринтом и Старой ратушей. В этом году купить билеты посетители могут онлайн. Полностью возобновит работу и Пражский Град — теперь гражданам будут доступны не только сады, но и внутренние объекты комплекса, включая две выставки. 

Путешествия

Чехия изменила правила въезда для людей, которые уже сделали прививку от коронавируса. С 4 мая привитые люди, которые приезжают в республику из стран с высоким и средним риском распространения инфекции, больше не должны делать тест на covid-19. Португалия, Финляндия, Ирландия и Исландия сейчас относятся к числу «оранжевых» стран со средним уровнем риска. В «красную» зону с высоким риском входят, например, Германия, Австрия, Словакия, Испания, Италия и Дания.

Маски 

С 10 мая жители республики смогут совершать «одинокие» прогулки без маски. Для компаний от 2 человек обязанность носить маску или респиратор даже на улице продолжает действовать. 

Магазины 

С 10 мая откроются все магазины в стране. 

 

Смотрите новый выпуск  «Итоги недели» на нашем YouTube

Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
ограничение пандемия коронавирус Чехия Прага Прага на русском
Читайте
по теме 
Чрезвычайные меры: жители Чехии должны носить маски в городских парках
05.03.2021 17:06 Общество
Чрезвычайные меры: жители Чехии должны носить маски в городских парках
10793
Минсельхоз: рыбалка после комендантского часа в Чехии разрешена
05.03.2021 09:59 Общество
Минсельхоз: рыбалка после комендантского часа в Чехии разрешена
4925
Опрос общественного мнения в Чехии: 9 из 10 чехов соблюдают коронавирусные ограничения
05.03.2021 08:42 Общество
Опрос общественного мнения в Чехии: 9 из 10 чехов соблюдают коронавирусные ограничения
1603
В Чехии зафиксирован рекорд по количеству госпитализированных с коронавирусом
03.03.2021 08:52 Общество
В Чехии зафиксирован рекорд по количеству госпитализированных с коронавирусом
4351
Последние новости:
03
мая
Чехия изменила правила въезда для привитых от коронавируса
03.05.2021 17:30 Общество
Чехия изменила правила въезда для привитых от коронавируса
2297
С 4 мая жители Чехии могут отправиться в путешествие по государственным замкам и крепостям
03.05.2021 15:33 Общество
С 4 мая жители Чехии могут отправиться в путешествие по государственным замкам и крепостям
1092
Куда за культурой в Праге? Pražská tržnice готовит новые проекты
03.05.2021 12:32 Культура
Куда за культурой в Праге? Pražská tržnice готовит новые проекты
750
В Праге в арене O2 Universum начал работу новый центр вакцинации против covid-19
03.05.2021 10:10 Общество
В Праге в арене O2 Universum начал работу новый центр вакцинации против covid-19
945
02
мая
Замруководителя полиции Среднечешского края хотят уволить за пьяное вождение
02.05.2021 16:10 Общество
Замруководителя полиции Среднечешского края хотят уволить за пьяное вождение
1063
Глава МВД Чехии считает, что на Земана в «деле Врбетице» мог повлиять экс-президент Клаус
02.05.2021 16:05 Политика
Глава МВД Чехии считает, что на Земана в «деле Врбетице» мог повлиять экс-президент Клаус
1355
01
мая
1 мая в Праге прошли акции протеста против ограничений по COVID-19
01.05.2021 18:29 Общество
1 мая в Праге прошли акции протеста против ограничений по COVID-19
1871
Чехия в числе первых в Европе начнёт тестировать COVID-паспорта
01.05.2021 11:28 Общество
Чехия в числе первых в Европе начнёт тестировать COVID-паспорта
3813
30
апреля
В Чехии от коронавируса умер новорожденный
30.04.2021 19:03 Экономика
В Чехии от коронавируса умер новорожденный
2477
В мае в Чехию поступит почти 3 миллиона доз вакцины от коронавируса
30.04.2021 16:18 Общество
В мае в Чехию поступит почти 3 миллиона доз вакцины от коронавируса
2611


Мобильная версия