Seznam Zprávy: доказательства истинной цели поездки Гамачека в Москву достоверны

Во вторник, 4 мая, портал Seznam Zprávy опубликовал информацию о предполагаемых планах главы МВД Чехии Яна Гамачека «обменять» информацию по «делу Врбетице» на вакцину Sputnik. Гамачек отрицает обвинения журналистов. Главный редактор портала Иржи Кубик настаивает на том, что опубликованная информация достоверна.

По информации портала Seznam Zprávy, Гамачек хотел предложить России сделку: отложить оглашение информации по делу о взрыве в Врбетице в обмен на поставку миллиона доз вакцины Sputnik V и организацию встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в Праге. О своих планах Гамачек, который в то время также выполнял функции министра иностранных дел, сообщил участникам встречи 15 апреля в офисе Министерства внутренних дел. Глава МВД опроверг опубликованную в статье информацию.

Редакция Seznam Zprávy настаивает на правдивости опубликованной во вторник информации о планируемой поездке вице-премьера Яна Гамачека в Москву.

«Мы отвергаем личные нападки на наших репортеров и нашу редакцию со стороны некоторых политиков, которым не понравилась наша статья», — говорит Иржи Кубик.

«Доказательства, на которые мы опираемся, абсолютно правдоподобны, — заявил шеф-редактор. — Я изучил доказательства. Надо сказать, что не было ни малейшего сомнения по поводу публикации статьи».

У авторов статьи Кристины Цироковой и Янека Крупы было несколько источников. Какие именно доказательства получили журналисты, шеф-редактор раскрыть не может. Люди, с которыми общались авторы разоблачающего материала, не хотят публично подтверждать информацию и говорить от своего имени.

Кубик считает, что разобраться в ситуации необходимо на внеочередном заседании Палаты депутатов. «Ян Гамачек снова и снова повторяет свою версию о том, что опубликованная информация — ложь. Но есть и другие участники, которые еще не выступили публично, даже на заседании Палаты депутатов 4 мая», — добавил Кубик. По его словам, источники, даже если они не хотели публично выступать, готовы дать объяснения в ходе расследования.

Смотрите новый выпуск «Итоги недели» на нашем YouTube

Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

Источник: seznamzpravy.cz