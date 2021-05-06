На следующей неделе в Чехии начнётся запись на вакцинацию для людей старше 45 лет

В следующую среду, 12 мая, регистрация на вакцинацию против covid-19 может быть открыта для людей от 45 лет. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. На сегодняшний день в Чешской Республике введено 3,34 миллиона доз вакцины. Две дозы получили 1,024 миллиона человек.

Фото: Pixabay

В Чехии прививки от коронавируса делают с конца декабря. Первыми были привиты медицинские работники, сотрудники домов престарелых и других социальных служб. С середины января смогли получить вакцину пожилые люди старше 80 лет, а с начала марта постепенно была открыта регистрация для других возрастных групп. С 5 мая записаться на вакцинацию могут люди от 50 до 54 лет.

Люди в возрасте 45 лет и старше на следующей неделе смогут зарегистрироваться на прививку. «Я предполагаю, что это произойдет через неделю, то есть 12 мая», — сказал Бабиш. В мае вакцина будет доступна для людей старше 40 лет, а не позднее 1 июня записаться на прививки смогут люди в возрасте от 16 до 39 лет, сообщил премьер-министр.

В Чешской Республике прививают вакцинами Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Люди могут сделать прививку в центрах вакцинации или у терапевтов, однако врачи жалуются на отсутствие вакцин.

Бабиш заявил, что государство также хочет скорректировать метод распределения вакцин. Все дозы вакцины Moderna планируется передать терапевтам. «Стратегия теперь такова, что к врачам-терапевтам будут поступать не только вакцины от AstraZeneka и Johnson & Johnson, но и от компании Moderna. Центры вакцинации в основном будут получать вакцину Comirnaty от Pfizer/BioNTech», — пояснил глава правительства.

Во вторник ученые из Центра моделирования биологических и социальных процессов (BISOP) рекомендовали направлять больше вакцин против covid в кабинеты врачей общей практики. По их словам, сложная регистрация через веб-сайты или необходимость выезжать в незнакомую среду отталкивают пожилых людей от вакцинации в специальных центрах. Проблемой для пенсионеров становятся и анкеты, которые нужно заполнять перед визитом в центр вакцинации. Люди предпочитают записаться на прививку к терапевту, поскольку врач знает состояние здоровья пациента и семейный анамнез, и они ему доверяют.

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Источник: novinky.cz