Глава Минздрава Чехии скрыл миллионы, заработанные на клинических исследованиях

Министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер в должности дерматолога получал миллионы крон за клинические исследования новых лекарственных препаратов, которые он проводил в своем санатории (Sanatorium profesora Arenbergera). Однако он не внес эти доходы в налоговую декларацию, хотя обязан был это сделать, являясь членом правления пражской больницы «Королевские Винограды».

Фото: vlada.cz

Аренбергер управляет санаторием уже более 20 лет. По данным TV Seznam, работа санатория ориентирована на пациентов, которые участвуют в клинических исследованиях фармацевтических компаний. Эти компании платят врачам от 150 до 200 тысяч крон в год за каждого пациента-участника исследования.

Ссылаясь на информацию Государственного института по контролю за лекарственными средствами (SÚKL), журналисты сообщили, что с 2017 года санаторий Аренбергера участвовал в 38 исследованиях, однако точное количество пациентов неизвестно. При среднем показателе 5 участников на одно исследование, TV Seznam подсчитал, что доход Аренбергера составил около 30 миллионов крон.

Министр здравоохранения Петр Аренбергер, который до вступления в эту должность возглавлял пражскую больницу «Королевские Винограды», с 2017 года указывал в налоговой декларации, что санаторий оказывает косметические услуги. Доходы от клинических исследований там не были отражены.

«Я занимался клиническими испытаниями в рамках моей научной деятельности в соответствии с торговой лицензией», — сказал Аренбергер.

Однако, по мнению SÚKL, это противоречит закону, поскольку деятельность врачей по оказанию медицинских услуг не является лицензируемым видом в рамках торговли (živnost).

С 2001 года Аренбергер возглавлял отделение дерматовенерологии на третьем медицинском факультете Карлова университета и в больнице «Королевские Винограды». В 2019 году он был назначен руководителем больницы. Помимо должности директора, он также был заместителем председателя правления больницы по науке и исследованиям.

Смотрите новый выпуск «Итоги недели» на нашем YouTube

Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

Источник: novinky.cz