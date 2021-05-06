Глава Минздрава Чехии скрыл миллионы, заработанные на клинических исследованиях

Аренбергер управляет санаторием уже более 20 лет. По данным TV Seznam, работа санатория ориентирована на пациентов, которые участвуют в клинических исследованиях фармацевтических компаний. Эти компании платят врачам от 150 до 200 тысяч крон в год за каждого пациента-участника исследования.
Ссылаясь на информацию Государственного института по контролю за лекарственными средствами (SÚKL), журналисты сообщили, что с 2017 года санаторий Аренбергера участвовал в 38 исследованиях, однако точное количество пациентов неизвестно. При среднем показателе 5 участников на одно исследование, TV Seznam подсчитал, что доход Аренбергера составил около 30 миллионов крон.
Министр здравоохранения Петр Аренбергер, который до вступления в эту должность возглавлял пражскую больницу «Королевские Винограды», с 2017 года указывал в налоговой декларации, что санаторий оказывает косметические услуги. Доходы от клинических исследований там не были отражены.
«Я занимался клиническими испытаниями в рамках моей научной деятельности в соответствии с торговой лицензией», — сказал Аренбергер.
Однако, по мнению SÚKL, это противоречит закону, поскольку деятельность врачей по оказанию медицинских услуг не является лицензируемым видом в рамках торговли (živnost).
С 2001 года Аренбергер возглавлял отделение дерматовенерологии на третьем медицинском факультете Карлова университета и в больнице «Королевские Винограды». В 2019 году он был назначен руководителем больницы. Помимо должности директора, он также был заместителем председателя правления больницы по науке и исследованиям.
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Источник: novinky.cz