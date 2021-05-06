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Школы, спорт и магазины. Правительство Чехии снимает ограничения

Школы, спорт и магазины. Правительство Чехии снимает ограничения

420on.cz 457
Минздрав Чехии прогнозирует, что к началу следующей недели число новых случаев заражения коронавирусом значительно сократится во всех областях республики. Ожидается, что заболевших будет не больше 100 человек на 100 000 жителей за неделю. В связи с этим на заседании 6 мая правительство Чехии приняло решение о дальнейшем снятии ограничений.
Фото: vlada.cz
Школы, спорт и магазины. Правительство Чехии снимает ограничения

С 10 мая возобновится очное обучение в начальных школах в Злинском и Южночешском краях Чехии и регионе Высочина.Теперь школьники по всей стране будут учиться по ротационной системе. С понедельника также возобновятся практические занятия для студентов всех курсов высших учебных заведений. 

Частично будут сняты ограничения на занятия любительскими видами спорта для детей и подростков младше 18 лет. С 10 мая им можно будет заниматься спортом на улице в группах до 30 человек, во внутренних помещениях тренироваться можно будет только по двое. 

С понедельника в Чехии откроются все без исключения магазины и уличные рынки. Полностью возобновят работу галереи, памятники, музеи и другие объекты, которые пока еще закрыты для посетителей. Для жителей республики будут доступны только индивидуальные экскурсии, групповые туры пока под запретом. 

В санатории (lázně) теперь смогут попасть все люди, у которых есть какие-либо проблемы со здоровьем. Перед посещением необходимо показать подтверждение об отрицательном результате теста на covid-19. Напомним, что до этого правительство разрешило пользоваться услугами санаториев только тем, кто за последние 3 месяца перенес коронавирус. 

Правительство также продлило действие программ COVID 2021 (до 9 мая) и Nepokryté náklady (до 31 мая). Получить финансовую поддержку от государства можно будет и за май. 

Министр здравоохранения уточнил, что вопрос по поводу проведения концертов в закрытых помещениях и открытия кинотеатров и театров будет обсуждаться на следующей неделе. Снятия ограничений в этих областях не стоит ждать раньше 24 мая. 

Жители республики с нетерпением ждут открытия отелей и террас ресторанов. По словам министра промышленности и торговли Карела Гавличека, чтобы это случилось, в стране должно быть не больше 75 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей за неделю. Он выразил надежду, что к 17 мая этой границы удастся достичь. 
 

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Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
правительство школы спорт коронавирус компенсация бизнес магазины Чехия
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