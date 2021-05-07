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Андрей Бабиш: прекращение ротации в школах с 17 мая — приоритетная задача

Андрей Бабиш: прекращение ротации в школах с 17 мая — приоритетная задача

420on 85
По словам премьер-министра Андрея Бабиша, сейчас в приоритете у правительства вернуть всех учеников в школу. Должно закончиться и ротационное обучение, в идеале не позднее 17 мая. Об этом Бабиш объявил в четверг в нижней палате во время очередного заседания. Министр образования Роберт Плага выступает за возобновление работы школ под открытым небом.
Фото: vlada.cz
Андрей Бабиш: прекращение ротации в школах с 17 мая — приоритетная задача

Андрей Бабиш заявил, что сейчас в правительстве в приоритетном порядке обсуждают возможность снятия ограничений в школах. По словам премьер-министра, все дети должны вернуться в школы в обычном режиме 17 мая. «Ученики страдают от дистанционного обучения», — добавил он. Также в приоритете у правительства сделать ПЦР-тесты бесплатными. Сейчас они стоят около 1500 крон.

По предположению министра образования Роберта Плага, с 31 мая в Чехии смогут начать работу школы под открытым небом. Условия, при которых это станет возможным, должны определить Служба гигиены и Министерство здравоохранения. Об этом Плага сказал в интервью для Radiožurnál в пятницу утром. Для этого мероприятия у школ будет только июнь. Школа под открытым небом — это обучение для детей из детских садов и начальных школ в благоприятной для здоровья среде.

В настоящее время в школы ходят ученики 1-ой ступени начальных школ по всей стране. В семи регионах, включая Прагу, за парты вернулись школьники 2-ой ступени. С 10 мая возобновится обучение для учеников 2-ой ступени и в остальных регионах. Пока в Чехии действует ротационная система: дети учатся одну неделю очно, другую неделю дистанционно.

 

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Источник: novinky.cz
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Министерство образования образование дети детский сад школы премьер министр
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