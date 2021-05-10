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В Пражском Граде пройдет акция в память о жертвах Covid-19

В Пражском Граде пройдет акция в память о жертвах Covid-19

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В понедельник, 10 мая, в Пражском Граде пройдет акция в память о жертвах пандемии covid-19. На территории зажгут почти 30 000 свечей. Во время церемонии памяти будет звучать Музыка Стражей Града (Hudba Hradní stráže). С марта прошлого года в Чехии зафиксировали 29 608 смертей, связанных с коронавирусом.
В Пражском Граде пройдет акция в память о жертвах Covid-19

Первая свеча в память о жертвах эпидемии коронавируса в Чехии зажжется в 19:30, последняя — примерно через час.  «Музыка Стражей Града будет звучать с 20:00 до 22:00», — говорится в приглашении. В 22:00 на короткое время погаснет свет во дворах града.

Музыка Стражей Града и полиции Чешской Республики — это большой духовой оркестр, который более шестидесяти лет профессионально представляет чешскую музыкальную культуру не только дома, но и за рубежом. Одна из основных задач оркестра — обеспечение музыкального сопровождения всех государственных церемоний в Пражском Граде, особенно государственных визитов и инаугурационных аудиенций послов.

 

С марта прошлого года в Чехии коронавирусом заразились более 1,6 миллиона человек. Из них 29 608 человек умерли с подтвержденным заболеванием covid-19.

 
 
Источник: ceskenoviny
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коронавирус эпидемия Чехия Пражский град пандемия музыка Классическая музыка
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