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В Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла женщина

В Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла женщина

420on.cz 296
Словацкий министр здравоохранения Владимир Ленгварски в пятницу подтвердил смерть 47-летней женщины после вакцинации препаратом AstraZeneca. Пациентка скончалась из-за тромбоза. В Словакии это третий случай смерти после вакцинации против COVID-19.
Фото: Pixabay
В Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла женщина

«По предварительной информации, пациентка страдала от генетического расстройства, которое не было обнаружено до вакцинации», — сказал Ленгварски.

У женщины были зафиксированы нарушения при свертывании крови. «Из-за генетической предрасположенности была установлена связь между вакцинацией и последующим тромбозом», — сообщила пресс-секретарь Государственного институт контроля за лекарственными средствами (ŠÚKL) Магдалена Юркемикова.

Министр здравоохранения Словакии подтвердил, что группа экспертов подробно рассмотрит этот случай в понедельник, и не исключил изменения стратегии вакцинации в стране. «Группа экспертов всестороннее проанализирует ситуацию и предложит дополнительные меры или изменения в стратегии вакцинации», — сказал Ленгварски.

Вакцина компании AstraZeneca предназначена для людей в возрасте от 18 до 49 лет. Пациентам старше 50 лет врачи предлагают препараты от компаний Pfizer или Moderna.

Напоминаем, что в Чехии вакцинируют четырьмя препаратами — Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. 78% от всех привитых людей получили вакцину Pfizer / BioNTech. 

 

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Источник: novinky.cz

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Темы
вакцинация Словакия коронавирус прививки Министерство здравоохранения
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