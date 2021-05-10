Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.58
USD
21.02
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01n 23 °C
С 12 мая Czech Airlines возобновит полеты по пяти европейским направлениям

С 12 мая Czech Airlines возобновит полеты по пяти европейским направлениям

420on.cz 932
С 12 мая самолеты Чешских авиалиний (ČSA) начнут летать из Праги в Копенгаген, а с июня авиакомпания будет выполнять рейсы в Одессу, Кефлавик, Амстердам и на Мальту. Постепенно будет увеличено количество рейсов по текущим маршрутам.
Фото: csa.cz
С 12 мая Czech Airlines возобновит полеты по пяти европейским направлениям

Маршрут в Копенгаген станет первым среди возобновленных рейсов. С 12 мая самолеты ČSA будут летать в этот город четыре раза в неделю, в будущем рейсы станут ежедневными. С 1 июня авиакомпания также планирует возобновить полеты в Одессу, которые будут выполняться два раза в неделю. В начале июня будет открыт новый маршрут в исландский Кефлавик, самолеты будут летать в этот город четыре раза в неделю.

С 4 июня ČSA планирует выполнять ежедневные рейсы в Амстердам. С 14 июня раз в неделю самолеты из Праги будут летать на Мальту. В июне авиакомпания также увеличит число регулярных рейсов в Париж, Стокгольм, Киев и Москву. Дальнейшие действия авиакомпании будут зависеть от развития эпидемии коронавируса.

Чешские авиалинии также продлили возможность бесплатно изменить дату  бронирования билетов до конца июня. Вновь выбранный рейс должен состояться не позднее 31 марта следующего года.

ČSA, как и другие перевозчики, сильно пострадала от эпидемии коронавируса. В конце февраля компания объявила о банкротстве, однако несмотря на это .продолжает совершать и планировать авиарейсы по различным направлениям. Задолженность перевозчика превышает 1,8 миллиарда крон. 2487 кредиторов подали иски в суд по делу о банкротстве Чешских авиалиний (ČSA). Большая часть из них — это пассажиры, которые требуют вернуть им деньги за несостоявшиеся авиарейсы. 

Вместо аннулированных билетов пассажиры могут получить ваучер на другой авиарейс. Второй вариант — подать заявление в суд с требованием выплатить компенсацию. 

 

Смотрите новый выпуск  «Итоги недели» на нашем YouTube

Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

 

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
авиакомпании Чешские авиалинии Европа Туризм
Читайте
по теме 
Для аэропорта Праги 2020 год стал худшим за последние 25 лет
22.04.2021 08:52 Общество
Для аэропорта Праги 2020 год стал худшим за последние 25 лет
1707
Авиакомпании планируют полеты из Чехии по 74 направлениям
02.04.2021 11:37 Общество
Авиакомпании планируют полеты из Чехии по 74 направлениям
5605
Czech Airlines возобновят полеты по пяти направлениям, несмотря на юридическое банкротство
22.03.2021 17:13 Экономика
Czech Airlines возобновят полеты по пяти направлениям, несмотря на юридическое банкротство
6812
Чешская авиакомпания ČSA возобновляет полеты в Россию
27.09.2020 09:58 Экономика
Чешская авиакомпания ČSA возобновляет полеты в Россию
14584
Последние новости:
10
мая
Летние террасы ресторанов в Чехии откроются 17 мая
10.05.2021 19:20 Общество
Летние террасы ресторанов в Чехии откроются 17 мая
283
В торговых центрах Чехии выстроились огромные очереди после снятия ограничений по covid-19
10.05.2021 15:12 Экономика
В торговых центрах Чехии выстроились огромные очереди после снятия ограничений по covid-19
1456
Seznam Zprávy: Пражский Град помогал Гамачеку с поездкой в Москву
10.05.2021 13:37 Политика
Seznam Zprávy: Пражский Град помогал Гамачеку с поездкой в Москву
691
В Чехии открылись все магазины
10.05.2021 08:42 Экономика
В Чехии открылись все магазины
3129
09
мая
Минздрав Чехии: снятие ограничений 17 мая под вопросом
09.05.2021 17:27 Общество
Минздрав Чехии: снятие ограничений 17 мая под вопросом
5545
Путин во время парада Победы заявил, что Россия всегда будет защищать свои интересы
09.05.2021 11:57 Общество
Путин во время парада Победы заявил, что Россия всегда будет защищать свои интересы
1704
08
мая
Бабиш попросил страны ЕС выслать российских дипломатов
08.05.2021 13:34 Политика
Бабиш попросил страны ЕС выслать российских дипломатов
2202
В Чехии отмечают 76-летие со дня окончания Второй мировой войны
08.05.2021 13:13 Общество
В Чехии отмечают 76-летие со дня окончания Второй мировой войны
1821
История замка Енералка: дом для детей-сирот Чехословакии во время Второй мировой войны
08.05.2021 12:05 Общество
История замка Енералка: дом для детей-сирот Чехословакии во время Второй мировой войны
894
07
мая
В Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла женщина
07.05.2021 17:59 Общество
В Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла женщина
2259


Мобильная версия