Тесты на covid-19 в ресторанах Чехии будет проверять полиция и служба гигиены

В понедельник жители Чешской Республики наконец смогут выпить пива «на заградке» или на террасе ресторана. Сидеть за одним столом разрешно компаниям максимум из 4 человек. Исключение действует для членов одной семьи.
Минздрав решил, что гости не имеют права входить в заведение без отрицательного результата теста на коронавирус, подтверждения о вакцинации или о перенесенном заболевании covid-19. Исполнительный директор Чешской ассоциации пивоварен Мартина Ференцова 12 мая заявила, что пивоварни и рестораны не имеют права требовать от посетителей подтверждение о тестировании на коронавирус. Тогда Минздрав Чехии уточнил свои требования — рестораны обязаны размещать на видном месте табличку с информацией о том, что обслуживаться будут только клиенты, которые выполнили правительственные требования.
За соблюдением правил будут следить гигиенисты и полицейские, которые могут в любой момент попросить у гостя необходимые подтверждения. Ответственность за нарушение будет нести гость, а не владелец или управляющим рестораном. По словам министра здравоохранения Петра Аренбергера, именно на посетителях лежит обязанность соблюдать правила безопасности.
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Источник: novinky.cz