Что изменится в Чехии с 17 мая

Правительство приняло решение о дальнейшем снятии ограничений с 17 мая. Начальные школы возобновят работу в обычном режиме, откроются летние террасы ресторанов, будет разрешено проводить культурные мероприятия с участием до 700 человек.

Какие изменения нас ждут на следующей неделе?

♦ с 17 мая завершится ротационное обучение в школах для учеников младших классов в шести регионах Чехии (Краловеградецкий, Карловарский, Пльзенский, Либерецкий, Пардубицкий и Среднечешский края). В Праге посещать школы без ротации смогут и ученики второй ступени

♦ откроются летние террасы ресторанов, однако клиентам нужно будет предъявлять отрицательный тест на коронавирус (ПЦР, антигенный) или подтверждение о том, что человек вакцинирован или переболел covid 19. За одним столом смогут сидеть не более четырёх человек, если это не члены одной семьи

♦ можно будет проводить культурные мероприятия на открытом воздухе для 700 человек при предъявлении негативного теста или подтверждения о полной вакцинации от covid-19

♦ разрешат посещать пациентов в больницах

♦ зоопарки и ботанические сады смогут принимать больше гостей — 50% от обычной вместимости (сейчас только 20%)

24 мая правительство планирует очередную волну снятия ограничений.

♦ полностью закончится ротационное обучение во всех школах Чешской Республики

♦ откроются отели и пансионаты, однако гости обязаны будут предъявлять отрицательный тест на коронавирус

♦ разрешат проведение культурных массовых мероприятий в помещениях с участием до 500 человек при условии, что будет использовано только 50% сидячих мест. На открытом воздухе можно будет проводить мероприятия с участием до 1000 человек, тест на коронавирус будет обязательным.

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Источник: novinky.cz