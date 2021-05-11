Что изменится в Чехии с 17 мая

Какие изменения нас ждут на следующей неделе?
♦ с 17 мая завершится ротационное обучение в школах для учеников младших классов в шести регионах Чехии (Краловеградецкий, Карловарский, Пльзенский, Либерецкий, Пардубицкий и Среднечешский края). В Праге посещать школы без ротации смогут и ученики второй ступени
♦ откроются летние террасы ресторанов, однако клиентам нужно будет предъявлять отрицательный тест на коронавирус (ПЦР, антигенный) или подтверждение о том, что человек вакцинирован или переболел covid 19. За одним столом смогут сидеть не более четырёх человек, если это не члены одной семьи
♦ можно будет проводить культурные мероприятия на открытом воздухе для 700 человек при предъявлении негативного теста или подтверждения о полной вакцинации от covid-19
♦ разрешат посещать пациентов в больницах
♦ зоопарки и ботанические сады смогут принимать больше гостей — 50% от обычной вместимости (сейчас только 20%)
24 мая правительство планирует очередную волну снятия ограничений.
♦ полностью закончится ротационное обучение во всех школах Чешской Республики
♦ откроются отели и пансионаты, однако гости обязаны будут предъявлять отрицательный тест на коронавирус
♦ разрешат проведение культурных массовых мероприятий в помещениях с участием до 500 человек при условии, что будет использовано только 50% сидячих мест. На открытом воздухе можно будет проводить мероприятия с участием до 1000 человек, тест на коронавирус будет обязательным.
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Источник: novinky.cz