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Почти 60% чехов хотят сделать прививку от коронавируса

Почти 60% чехов хотят сделать прививку от коронавируса

420on.cz 444
По данным опроса, проведенного агентством CVVM, 59% чехов выразили желание пройти вакцинацию от COVID-19. Около 26% отказались от прививки. Большинство людей предпочитает вакцину Pfizer/BioNTech.
Фото: Pixabay
Почти 60% чехов хотят сделать прививку от коронавируса

Опрос проводился с 26 марта по 15 апреля. В нем приняли участие 1025 жителей Чехии старше 18 лет.

На вопрос, будут ли они делать прививку от covid-19, 59% респондентов ответили утвердительно. По сравнению с февралем мнение сторонников вакцинации не изменилось. Среди тех, кто поддерживает вакцинацию, много пожилых людей.

26% опрошенных сказали, что не будут делать прививку (в феврале таких ответов было 33%). 

Свыше 60% из тех, кто еще не был вакцинирован и планирует сделать прививку, хотели бы выбрать конкретную вакцину. 58% респондентов доверяют вакцине Pfizer/BioNTech. Около 60% сторонников прививок отрицательно относятся к российской вакцине Sputnik V, использование которой еще не одобрено Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Несмотря на положительное отношение большинства чехов к вакцинации, 52% опрошенных критически оценивает сам процесс вакцинации. Стратегию вакцинации против коронавируса (скорость, организация) положительно оценивают только 15% респондентов, отрицательно — 52%. Однако по сравнению с предыдущим опросом CVVM положительные оценки увеличились, а отрицательные — уменьшились. В феврале только 10% людей считали процесс вакцинации хорошо организованным, а 63% — критиковали его.

Люди старшего возраста, которые уже сделали прививки, в целом положительно относятся к организации вакцинации в стране. 

 

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Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
вакцинация Чехия коронавирус прививки Опрос общественного мнения
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