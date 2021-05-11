При стрельбе в российской школе погибли девять человек

По данным источника Интерфакса, сотрудники правоохранительных органов задержали на месте 17-летнего подростка. Однако агентство пока не располагает официальным подтверждением этой информации.
«По предварительной информации, двое неизвестных открыли огонь. Одним из стрелков может быть 17-летний подросток», — добавил источник.
Здание школы на улице Файзи оцеплено бойцами Росгвардии. На место прибыли десятки машин скорой помощи, автомобили полиции. Часть школьников находится на улице, однако, по словам очевидцев, в школе еще могут находиться люди.
«Было убито девять человек, в том числе восемь детей и учитель. Пострадало 10 человек, четверо из них госпитализированы», — сказал источник, близкий к следствию.
На месте происшествия находятся президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения Марат Садыков, прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков. Обстоятельства инцидента выясняются.
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Источник: novinky.cz