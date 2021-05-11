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При стрельбе в российской школе погибли девять человек

При стрельбе в российской школе погибли девять человек

420on.cz 822
Утром 11 мая два человека открыли стрельбу в одной из школ в Казани. По предварительной информации, погибли девять человек, в том числе восемь детей. О трагедии пишут и чешские СМИ.
Фото: kazanfirst.ru
При стрельбе в российской школе погибли девять человек

По данным источника Интерфакса, сотрудники правоохранительных органов задержали на месте 17-летнего подростка. Однако агентство пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

«По предварительной информации, двое неизвестных открыли огонь. Одним из стрелков может быть 17-летний подросток», — добавил источник.

Здание школы на улице Файзи оцеплено бойцами Росгвардии. На место прибыли десятки машин скорой помощи, автомобили полиции. Часть школьников находится на улице, однако, по словам очевидцев, в школе еще могут находиться люди. 

«Было убито девять человек, в том числе восемь детей и учитель. Пострадало 10 человек, четверо из них госпитализированы», — сказал источник, близкий к следствию.

На месте происшествия находятся президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения Марат Садыков,  прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков. Обстоятельства инцидента выясняются.

 

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Источник: novinky.cz

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Россия школы дети преступность
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