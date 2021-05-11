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Мэр Праги призвал Минздрав заняться вакцинацией иностранцев

Мэр Праги призвал Минздрав заняться вакцинацией иностранцев

420on.cz 723
Мэр Праги Зденек Гржиб призвал Министерство здравоохранения организовать вакцинацию незастрахованных иностранцев от covid-19. Сейчас прививки от коронавируса врачи могут делать только людям, имеющим государственную медицинскую страховку в Чешской Республике.
Фото: Wikimedia Commons
Мэр Праги призвал Минздрав заняться вакцинацией иностранцев

«Нужно решить вопрос договорных отношений  и то, каким образом больницам будут возмещаться расходы на вакцинацию. Если незастрахованные иностранцы, особенно в Праге, выпадут из стратегии вакцинации, защита населения от болезни не будет обеспечена», — написал Гржиб в Твиттер.

Право на вакцинацию имеют иностранцы, официально трудоустроенные в Чехии или  имеющие вид на жительство. Остальные обязаны оплачивать коммерческую медицинскую страховку и прививку они сделать не могут. Однако точно неизвестно, сколько таких иностранцев проживает в Чехии или в Праге. 

По статистике Министерства внутренних дел, на конец первого квартала в Чешской Республике проживало в общей сложности 656 300 иностранцев, из которых 344 300 имели временный вид на жительство в стране, а остальные — ПМЖ. Однако среди них есть также граждане ЕС, Исландии, Норвегии и Швейцарии, которые могут иметь государственную страховку. Участвовать в системе государственного страхования могут граждане других стран, с которыми Чешская Республика заключила межправительственное соглашение. Такого соглашения нет, например, нет с Украиной. По состоянию на конец марта 87 300 украинцев временно пребывали в Чехии.

Работодатели оплачивают медицинское страхование сотрудников-иностранцев, поэтому они имеют право на медицинское страхование, включая вакцинацию против covid-19. Проблема может касаться иностранных граждан, которые нелегально работают в Чехии.

 

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Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Прага иностранцы вакцинация коронавирус Чехия прививки
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