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Аренбергер раскрыл свои реальные доходы после публикаций в СМИ

Аренбергер раскрыл свои реальные доходы после публикаций в СМИ

420on.cz 715
Министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер признался, что его доходы и принадлежащее ему имущество в несколько раз больше, чем он указывал в налоговых декларациях за предыдущие годы. Ранее СМИ сообщили, что глава Минздрава Чехии скрыл миллионы, заработанные на клинических исследованиях.
Фото: vlada.cz
Аренбергер раскрыл свои реальные доходы после публикаций в СМИ

Новую декларацию о собственности министр обнародовал на выходных. Он пояснил, что в декларации указана сумма, которую он заработал за оказание услуг по управлению коммерческой собственностью, проведение клинических исследований, лекций и консультаций в Чешской Республике и за рубежом. «Из нее не вычтены расходы», — сказал Аренбергер газете Mladá fronta Dnes (MfD).

Новый отчет об имуществе и доходах показывает ситуацию по данным на конец прошлого года, когда Аренбергер занимал пост руководителя пражской больницы на Виноградах. Министром он был назначен 7 апреля 2021 года. Отчет насчитывает 16 страниц. В документе перечислено 65 объектов недвижимости, а также подтвержден дополнительный доход Аренбергера в размере 30 миллионов крон. Из этой суммы около 28 миллионов крон — это доходы от предпринимательской деятельности.

При этом большая часть активов и доходов в предыдущей декларации за 2019 год отсутствовала. В то время глава больницы на Виноградах Петр Аренбергер сообщил о владении только пятью объектами недвижимости и не указал никаких дополнительных доходов. Частный кожный центр Аренбергера, который специализируется на клинических испытаниях новых лекарств, работает уже более 20 лет.

На прошлой неделе издание Seznam Zprávy сообщило, что министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер в должности дерматолога получал миллионы крон за клинические исследования новых лекарственных препаратов, которые он проводил в своем санатории (Sanatorium profesora Arenbergera). Однако он не внес эти доходы в налоговую декларацию, хотя обязан был это сделать, являясь членом правления пражской больницы «Королевские Винограды».

Министр в ответ заявил, что не указал дополнительный доход из-за высоких затрат, которые уменьшили его прибыль. Объяснить ситуацию в дальнейшем потребовал и премьер-министр Андрей Бабиш. За подачу неполной налоговой декларации министру грозит штраф на десятки тысяч крон, сообщает Deník N.

 

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Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
Министерство здравоохранения Чехия налоги
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