Полиция в Праге разогнала 80 человек с летней террасы ресторана

В полицию пожаловались граждане, патруль выехал по указанному адресу.
«Полицейские попросили всех гостей покинуть территорию ресторана, все разошлись без проблем. В административный орган дела в отношении граждан передаваться не будут, штраф грозит владельцу ресторана», — сказала пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштева. Ресторан был закрыт после ухода гостей.
Владелец ресторана Якуб Олберт сказал, что ему жаль и гостей, и полицейских. «В постановлении Министерства здравоохранения ничего не говорится об управляющих ресторанами, поэтому мы ничего не нарушаем», — сказал он.
Ресторан Šeberák в прошлом неоднократно проверяла полиция, так как его владелец несколько раз открывал заведение, несмотря на строгие ограничительные меры.
Пресс-секретарь президиума полиции Катержина Рендлова сообщила, что полиция сейчас регулярно проверяет летние террасы ресторанов.
«Нам ничего другого не остается, как бросить все силы и ресурсы на эти проверки, чтобы обеспечить соблюдение правил. И мы это делаем. Мы должны полагаться на то, что люди будут соблюдать правила, хотя мы понимаем, что они уже устали от них», — сказала Рендлова.
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Источник: novinky.cz