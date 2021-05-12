Рестораторы Чехии: заведения не имеют права требовать тесты на covid-19

Пивоварни и рестораны не имеют права требовать от посетителей подтверждение о тестировании на коронавирус. Об этом сообщила исполнительный директор Чешской ассоциации пивоварен Мартина Ференцова. По ее словам, Министерство здравоохранения Чехии должно четко определить обязанности клиентов и владельцев ресторанов, чтобы было ясно, кто и за что отвечает.

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Летние террасы ресторанов откроются в Чехии 17 мая. За столом могут сидеть максимум четыре человека. Исключение действует для членов одной семьи. При входе в заведение гости обязаны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, подтверждение о вакцинации или о перенесенном заболевании covid-19.

Тесты можно использовать любые: ПЦР или антигенные, в том числе сделанные на работе. По словам министра промышленности и торговли Карла Гавличека, люди могут даже принести тест с собой и сделать его на месте.

По мнению ассоциации пивоварен, открытие летних террас — хорошая новость. Однако владельцам ресторанов не нравится установленная правительством обязанность запрашивать результаты тестов у посетителей.

«Согласно действующему законодательству, заведения общественного питания не имеют права требовать от гостей предоставления определенного документа для входа в помещение», — сказала Ференцова. Ассоциация не представляет, как на практике официанты и другие сотрудники ресторанов будут запрещать кому-то входить в заведение.

Ассоциация хочет, чтобы Минздрав четко определил, на кого ложится ответственность за соблюдение правил посещения заведений — на гостей или сотрудников заведений.

Ассоциация рестораторов APRON также выступила против тестирования клиентов. По мнению ассоциации, это условие невыполнимо. «Мы не можем нарушать закон и не можем гарантировать, что у людей отрицательный тест. Правительство издало невыполнимое постановление», — сказала представитель APRON Катержина Холнова.

Рестораны в Чехии не работают с 18 декабря 2020 года. В настоящее время могут продавать еду и напитки только через специальное окно.

Источник: ceskenoviny.cz