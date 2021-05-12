В Опаве у семи человек обнаружили мутировавший штамм коронавируса

Гигиенисты в Опаве зафиксировали одну из мутаций коронавируса у семи человек. По предварительной информации, люди заразились на семейной вечеринке. Пока эпидемиологи не могут установить, какая именно мутация обнаружена — бразильская или южноафриканская.

Количество новых случаев заражения covid-19 в Чехии снизилось. Во вторник лаборатории выявили 1673 инфицированных. Но у жителей республики появился очередной повод для беспокойства — в Моравско-Силезском крае у семи человек из одной семьи обнаружили мутировавший штамм коронавируса. Сейчас образцы исследуются в Праге. Лаборатория выясняет, является ли эта мутация бразильской или южноафриканской.

Мутировавший коронавирус подозревают у шести членов семьи из Опавы и их знакомого. Предполагается, что все они заразились во время семейного праздника. На карантине сейчас находятся 25 человек.

По данным проекта Chytrá karanténa, в Моравско-Силезском крае с начала пандемии было инфицировано в общей сложности 176 627 человек (почти 15% населения). В настоящее время в регионе коронавирусом заражены 4875 человек.

Источник: novinky.cz