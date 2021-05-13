Гигиенисты и рестораторы Чехии договорились: у гостей тесты на covid проверять не будут

В ресторанах вместо проверки тестов на коронавирус достаточно будет разместить информацию о том, что обслуживать будут только клиентов, выполнивших условия Минздрава. Об этом в среду главный гигиенист Чехии Павла Сврчинова договорилась с Ассоциацией малых и средних предприятий и самозанятых лиц Чешской Республики (AMSP).

Фото: Pixabay

В среду профессиональные организации, представляющие предпринимателей в сфере гастрономии, призвали Министерство здравоохранения опубликовать подробные инструкции о том, как именно сотрудники ресторанов должны проверять результаты тестов или вакцинацию у гостей.

«Главный гигиенист отреагировала на нашу просьбу, поняла проблему, и нам удалось прийти к компромиссу», — сказал представитель AMSP Любош Кастнер.

Рестораны обязаны будут размещать на видном месте табличку с информацией о том, что обслуживаться будут только клиенты, которые выполнили требования Минздрава. Если гигиенисты захотят проверить соблюдение правил, ответственность будет нести гость, а не владелец или управляющим рестораном.

Кастнер считает это успехом — нельзя перекладывать ответственность за исполнение мер Минздрава на владельцев ресторанов.

В ASMP отмечают, что заведения общественного питания готовы сделать все возможное, чтобы выполнить установленные требования, но условия должны быть четкими и понятными.

В ASMP подчеркнули, что гастрономия отличается от других заведений сферы услуг: персонал не может уделять внимание каждому посетителю в отдельности. Сотрудники ресторанов также не могут регистрировать клиентов.

Напомним, летние террасы ресторанов откроются в Чехии 17 мая. За столом могут сидеть максимум четыре человека. Исключение действует для членов одной семьи. Минздрав решил, что при входе в заведение гости обязаны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, подтверждение о вакцинации или о перенесенном заболевании covid-19. Исполнительный директор Чешской ассоциации пивоварен Мартина Ференцова 12 мая заявила, что пивоварни и рестораны не имеют права требовать от посетителей подтверждение о тестировании на коронавирус.

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Источник: novinky.cz