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Обзор СМИ Чехии: школы, стартапы, пластическая хирургия и цены на туалетную бумагу

Обзор СМИ Чехии: школы, стартапы, пластическая хирургия и цены на туалетную бумагу

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Подготовили подборку из чешских СМИ. О чем, кроме эпидемии коронавируса и вакцинации, пишут крупные издания Чехии в четверг, 13 мая.
Обзор СМИ Чехии: школы, стартапы, пластическая хирургия и цены на туалетную бумагу

Mf Dnes

75 процентов родителей хотят, чтобы в течение сентября школы восполнили пробелы в учебной программе, которые возникли из-за ограничений в работе учебных заведения во время эпидемии. За это выступают и некоторые учителя, и Министерство образования Чехии. Большинство родителей считают, что в этом учебном году их ребенок получил меньше знаний, чем при обычном очном обучении, пишет Mf Dnes.

Hospodářské noviny

Трое бывших чешских пилотов основали компанию по воздушным перевозкам медицинского оборудования и товаров из интернет-магазинов. Об этом рассказывает издание Hospodářské noviny. Идея возникла во время пандемии, когда тысячи рейсов в Европе были отменены, а сотрудники авиации потеряли работу. Новая чешская компания Flex Air Cargo хочет сосредоточиться на транспортировке грузов на внутренний рынок. Обычно большая часть груза перевозится самолетами на свободных местах рядом с багажом пассажиров. Из-за пандемии коронавируса и отмены рейсов эта возможность исчезла.

Ekonom

Пандемия привела к пластическим хирургам новых клиентов. Об этом можно прочитать в еженедельнике «Ekonom». В основном люди приходят за пластикой лица. Журналисты предполагают, что интерес к лицевой пластике связан с увеличением числа видеозвонков во время удаленной работы.Эта тенденция наблюдается не только в Чехии, но и во всем мире. В отдельных случаях количество процедур выросло на десятки процентов. Решиться на пластическую операцию во время пандемии проще — пациенты проводят больше времени дома, поэтому в период восстановления не приходится выходить в люди и объяснять им свой внешний вид. 

SeznamZprávy

Портал SeznamZprávy рассказывает, что в Чехии дорожает древесина, а значит следует ожидать и роста цен на изделия из этого материала. Ситуация повлияет на всех — от производителей до конечных потребителей. 

Основная причина удорожания древесины — дефицит сырья, в основном из-за короеда, который его портит. В связи с этим увеличивается добыча материала, которого все равно не хватает для всех желающих. С нехваткой сырья сталкиваются не только строители и производители мебели, но и компании по производству туалетной бумаги и бумажных полотенец. Недостаток сырья и высокий рыночный спрос на материалы для производства переработанной бумаги и целлюлозы приводит к увеличению цен от 5% до 10%  процентов. 

Forbes 

Чешский Forbes сегодня рассказал о стартапе из Праги, который получил поддержку со стороны Европейского космического агентства (ESA). Проект называется Intellmaps, он сочетает в себе карты и технологии. Карты городов и открытых пространств уже существуют, а вот данные о внутренних объектах еще не перенесены на интерактивные носители. Именно этим и занимается стартап. Он создает инструменты для геомаркетинга и анализа местоположения, сервисы космического картографирования с внутренней навигацией. Уже сейчас приложения Intellmaps тестируются в крупных больничных комплексах — помогают улучшить логистику и оптимизировать работу — упрощаются такие процессы, как передача или хранение крови и отслеживание ее запасов.  Пилотные испытания проходят в поликлинике Просек в Праге.

 

 

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Темы
сми космос пандемия Чехия Прага стартапы бизнес самолёт образование Министерство образования
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