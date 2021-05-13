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Суд вынес решение по делам шести участников демонстрации против ограничений по COVID-19 в Чехии

Суд вынес решение по делам шести участников демонстрации против ограничений по COVID-19 в Чехии

420on.cz 957
Шесть граждан Чешской Республики приговорены к лишению свободы на срок от 9 до 20 месяцев условно за участие в прошлогодней антиправительственной демонстрации на Староместской площади. Еще несколько участников заплатят штрафы, одному из демонстрантов запретили находиться в Праге. Информацию порталу Radiožurnál подтвердил пресс-секретарь городской прокуратуры Праги Алеш Цимбала.
Фото: ČTK
Суд вынес решение по делам шести участников демонстрации против ограничений по COVID-19 в Чехии

Демонстрация против правительственных ограничений по covid-19, которая привела к столкновениям между участниками и сотрудниками полиции, состоялась 18 октября прошлого года. Участники акции протеста бросали в полицейских камни, мусорные баки и петарды. Полиция применила против митингующих слезоточивый газ и водомет, вытеснив их с площади. В результате беспорядков пострадали 20 полицейских и несколько протестующих.

Прокуратура направила материалы дел в Окружной суд Праги 1. 

«Поведение, описанное в обвинительных заключениях, было квалифицировано как насилие в отношении должностного лица, совершенное с применением оружия», — сказал Цимбала. Обвинение в нарушении общественного порядка было предъявлено 11 участникам демонстрации.

Суд уже вынес решение по шести делам и признал подсудимых виновными. Помимо условного наказания, они должны будут выплатить штраф на сумму от 20 000 до 25 000 крон. Еще один человек оштрафован на 50 000 крон за неоднократное участие в беспорядках и порчу чужого имущества. Лукаш Веселы, 39-летний электрик, получил год условно и двухлетний запрет на пребывание в столице Чехии за насилие в отношении должностного лица и беспорядки. Согласно обвинительному заключению, он бросил полено и попал в голову вмешавшегося полицейского. Веселы утверждал, что бросил пластиковую бутылку. 

В четырех случаях суд одобрил соглашение о признании вины. По одному из дел пока не завершено следствие. Суду предстоит рассмотреть еще пять дел в отношении участников антиправительственной демонстрации. 

 

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Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
демонстрация коронавирус Староместская площадь Прага Чехия полиция суды преступность
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