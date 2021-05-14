Иностранцы в Чехии смогут оплачивать прививки от коронавируса самостоятельно

Министерство здравоохранения Чехии планирует открыть регистрацию для тех, кто будет делать прививку от коронавируса за свой счет. Это поможет, в первую очередь, иностранцам, которые проживают в Чехии, но не зарегистрированы в системе государственного медицинского страхования и сейчас не могут пройти вакцинацию в принципе.

Фото: Pixabay

В Минздраве заявили, что в конце мая — начале июня вакцинация против covid-19 может быть открыта в Чехии для людей, которые оплачивают ее самостоятельно. Сейчас право на вакцинацию имеют только иностранцы, официально трудоустроенные в Чехии или имеющие вид на жительство. Остальные обязаны оплачивать коммерческую медицинскую страховку, поэтому прививку сделать не могут. Точно неизвестно, сколько таких людей проживает в Чехии или в Праге. Мэр Праги Зденек Гржиб 11 мая призвал Министерство здравоохранения организовать вакцинацию незастрахованных иностранцев от covid-19.

«Действительно, в течение мая станет ясно, каким образом иностранцы, которые оплачивают прививку самостоятельно, будут включены в систему вакцинации», — подтвердила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Яна Шиллерова.

На ключевой вопрос — сколько будет стоить прививка — пока нет ответа. Министерство ведет переговоры об определении максимальной цены за одну дозу вакцины. Стоимость препаратов отличается. Так, одна доза препарата AstraZeneca стоит 50 крон, Pfizer — около 300 крон, Moderna — 400 крон. Помимо стоимости препарата, пациент заплатит и за саму инъекцию, за которую сейчас страховые компании перечисляют врачам 267 крон.

Чешская страховая ассоциация и крупнейшая страховая компания VZP, которая занимается страхованием иностранцев, заявили, что возместят клиентам с коммерческой медицинской страховкой затраты на прививку. Клиент оплатит прививку на месте, а потом на основании заявления эта сумма будет возмещена в полном объеме, сообщила VZP.

По предварительным оценкам, оплачивать прививку самостоятельно будут десятки тысяч людей, не имеющих государственной медицинской страховки.

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Источник: seznamzpravy.cz