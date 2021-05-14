Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.49
USD
21.02
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
04d 13 °C
Обзор СМИ Чехии 14.05.21: рынок труда, тревога у школьников, доходы Аренбергера и литиевый клондайк

Обзор СМИ Чехии 14.05.21: рынок труда, тревога у школьников, доходы Аренбергера и литиевый клондайк

420on 325
В какой сфере сегодня можно найти работу в Чехии, почему у школьников развивается тревожное расстройство, что будет с крупнейшим месторождением лития в Европе и как Андрей Бабиш отреагировал на вскрывшиеся доходы нового министра здравоохранения Петра Аренбергера. Подготовили подборку из чешских СМИ. О чем, кроме эпидемии коронавируса и вакцинации, пишут крупные издания Чехии в пятницу, 14 мая.
Обзор СМИ Чехии 14.05.21: рынок труда, тревога у школьников, доходы Аренбергера и литиевый клондайк

Mf Dnes

На строительстве чешских дорог и автомагистралей не хватает рабочих. Об этом пишет Mf Dnes. В дефиците в основном строители мостов и проектировщики. Ситуацию усугубляет пандемия коронавируса — компании испытывают трудности с привлечением работников из-за рубежа.

Hospodářské noviny 

Многим ученикам возвращение за парты дается тяжело. Из-за пандемии коронавируса школы Чехии долгое время были закрыты. Издание Hospodářské noviny выяснило, что школьники отвыкли от тестов и оценок. Учителя отмечают, что дети частично утратили свои социальные навыки — перестали здороваться и обращаться на «вы». Некоторые ученики обеспокоены необходимостью вернуться в школу и страдают от тревожного расстройства в связи со страхом разлуки с родителями. Психологи рекомендуют учителям с пониманием отнестись к ситуации и дать детям достаточно времени на возвращение к прежним привычкам.  

E15

Литий — новая нефть. Мир переходит на электромобили, поэтому спрос на литий, из которого делают аккумуляторы для них,  растет. Чешская компания Sokolovská uhelná планирует добывать и перерабатывать литий на двух месторождениях в Чехии. Одновременно с этим компания хочет построить установку по переработке использованных аккумуляторов. В общей сложности на этот проект Sokolovská uhelná может потратить до нескольких миллиардов крон, пишет издание E15. Компания планирует добывать литий на месторождениях вблизи Верхнего Славкова и Синовца. В 2017 году там обнаружили самые богатые залежи лития в Европе.  

Regionální Deník

К концу года жилищные кооперативы (bytová družstva) должны будут принять новый устав. Об этом пишет Regionální Deník. Причина — поправка к Закону о коммерческих корпорациях. Кооперативы должны будут пригласить на собрание нотариуса, чтобы он подтвердил действительность устава. Подготовка необходимых документов — сложный процесс, но Союз жилищных кооперативов Чехии и Моравии подготовил типовые уставы в качестве руководства. 

Seznam Zprávy

Портал Seznam Zprávy пишет о министре здравоохранения Чехии и его налоговой декларации. Недавно стало известно, что  архив пражской больницы «Королевские Винограды» находится в здании, принадлежащем министру здравоохранения Чехии Петру Аренбергеру. Министр сдал это здание в аренду больнице в 2013 году и заработал около шести миллионов крон. Как сообщает Seznam Zprávy, сегодня утром премьер-министр Андрей Бабиш потребовал от Аренбергера разъяснений и сказал, что намерен довести проверку финансов больницы до конца. Некоторые оппозиционные политики уже призвали к отставке министра здравоохранения. 

Forbes  

Чешский лес закончил год с прибылью в 44 миллиона крон. Об этом сегодня сообщил Forbes. Государственное предприятие Lesy České republiky (LČR) вышло в плюс после убытка в 790 миллионов крон годом ранее. Помогли деньги от государства — 2,3 миллиарда крон — компания получила финансовую поддержку в качестве компенсации снижения цен на древесину, поврежденную короедом. LČR владеет почти половиной лесов страны.

 

 

 

 
Рассказать всем:
Темы
главные новости Чехия Прага Министерство здравоохранения образование школы Промышленность ЧР строительство работа Леспром и деревообработка
Читайте
по теме 
Новости Чехии: новый выпуск «Итогов недели» уже на нашем YouTube
03.05.2021 10:28 Общество
Новости Чехии: новый выпуск «Итогов недели» уже на нашем YouTube
9085
На портале 420on cтартовал новый проект «Добрые zprávy»
09.03.2021 18:55 Пресс-релизы
На портале 420on cтартовал новый проект «Добрые zprávy»
1617
Поезд сбил человека на Праге 9
12.01.2021 08:31 Общество
Поезд сбил человека на Праге 9
2600
Индекс риска эпидемии коронавируса в Чехии снизился на три балла
11.01.2021 08:42 Общество
Индекс риска эпидемии коронавируса в Чехии снизился на три балла
4521
Последние новости:
14
мая
Вакцинированные от covid-19 жители Чехии смогут путешествовать в Венгрию
14.05.2021 14:24 Общество
Вакцинированные от covid-19 жители Чехии смогут путешествовать в Венгрию
62
Мэр Праги закрывает городские набережные
14.05.2021 14:32 Общество
Мэр Праги закрывает городские набережные
156
Иностранцы в Чехии смогут оплачивать прививки от коронавируса самостоятельно
14.05.2021 09:24 Общество
Иностранцы в Чехии смогут оплачивать прививки от коронавируса самостоятельно
2021
Министр здравоохранения Чехии сдавал свою недвижимость в аренду больнице, которой руководил, и заработал миллионы
14.05.2021 09:21 Общество
Министр здравоохранения Чехии сдавал свою недвижимость в аренду больнице, которой руководил, и заработал миллионы
876
13
мая
Бассейны в Чехии откроются 31 мая
13.05.2021 20:23 Общество
Бассейны в Чехии откроются 31 мая
1382
Чешская Республика заслужила репутацию острова свободы в международном рейтинге
13.05.2021 18:47 Общество
Чешская Республика заслужила репутацию острова свободы в международном рейтинге
3382
Суд вынес решение по делам шести участников демонстрации против ограничений по COVID-19 в Чехии
13.05.2021 17:51 Общество
Суд вынес решение по делам шести участников демонстрации против ограничений по COVID-19 в Чехии
957
За все посылки из третьих стран в Чехию придется платить НДС
13.05.2021 14:57 Экономика
За все посылки из третьих стран в Чехию придется платить НДС
3263
В Чехии с 16 мая начинается запись на вакцинацию от COVID-19 лиц старше 40 лет
13.05.2021 14:34 Общество
В Чехии с 16 мая начинается запись на вакцинацию от COVID-19 лиц старше 40 лет
1098
Обзор СМИ Чехии: школы, стартапы, пластическая хирургия и цены на туалетную бумагу
13.05.2021 14:13 Общество
Обзор СМИ Чехии: школы, стартапы, пластическая хирургия и цены на туалетную бумагу
1057


Мобильная версия