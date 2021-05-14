Вакцинированные от covid-19 жители Чехии смогут путешествовать в Венгрию

Чешская Республика и Венгрия заключили соглашение о неограниченном перемещении граждан обеих стран, вакцинированных против covid-19. Об этом сообщил 14 мая глава венгерского МИД Петер Сийярто.

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С 15 мая жителям Чехии, которые сделали прививку от коронавируса, можно въезжать в Венгрию без тестов. Им также не нужно проходить карантин после прибытия. Страны решили взаимно признавать сертификаты вакцинации против COVID-19, независимо от используемой вакцины.

Венгрия — единственное государство-член Европейского Союза, которое проводит вакцинацию не только препаратами, зарегистрированными Европейским агентством по лекарственным средствам, но и китайскими и российскими вакцинами.

Министр иностранных дел Венгрии подчеркнул, что привитые граждане страны смогут беспрепятственно посещать Прагу, Брно и другие чешские города с 15 мая. Однако отели и пансионаты в Чехии пока по-прежнему закрыты.

Венгрия сейчас пытается заключить аналогичное соглашение с Польшей. Кроме того, эта страна уже имеет действующие соглашения о взаимном признании сертификатов вакцинации с Хорватией, Сербией, Черногорией, Словенией, Турцией и Бахрейном.

В Венгрии с начала пандемии были инфицированы 796 390 человек, умерли 29 041. В стране с населением 10 миллионов человек 4,4 миллиона уже привиты первой дозой, а 2,6 миллиона — получили и вторую дозу вакцины.

Источник: novinky.cz