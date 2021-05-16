Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.46
USD
20.96
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01n 14 °C
Чехия отменит карантин после возвращения из Хорватии

Чехия отменит карантин после возвращения из Хорватии

420on.cz 41
Основным препятствием для летнего отдыха в Хорватии по-прежнему остается пятидневный карантин, который должны пройти все путешественники после возвращения в Чехию из Хорватии. На пятый день обязательно нужно сделать ПЦР-тест. Однако карантин, возможно, будет отменен уже через неделю.
Фото: Pixabay
Чехия отменит карантин после возвращения из Хорватии

В Хорватию летом обычно отправляются сотни тысяч чехов. До начала основного туристического сезона условие о карантине будет отменено, подтвердил замминистра иностранных дел Чехии Мартин Смолек.

«Я ожидаю, что в эту субботу или воскресенье уровень заболеваемости в Хорватии снизится до определенной границы, которая позволит внести страну в «красный» список. Это значительно облегчит возвращение туристов», — сказал он. Сейчас Хорватия на чешской туристической карте отмечена темно-красным цветом (очень высокий риск заражения). Перемещение в красную зону (высокий риск) станет ключевым изменением. В этом случае не нужно будет оставаться 5 дней в самоизоляции, а сделать ПЦР-тест на коронавирус можно будет в любой момент после приезда из Хорватии.

Кроме того, в пятницу правительство решило, что карантин не будут проходить путешественники, которые вернулись из «красных» стран, если они как минимум 22 дня назад привились хотя бы одной дозой вакцины.

Представители турфирм подтвердили, что пятидневный карантин — самое большое препятствие для летнего отдыха чешских туристов.

«Вы берете отпуск на неделю, но на самом деле из-за карантина вам нужно взять 14 дней отпуска, это бессмысленно», — говорит представитель чешской турфирмы Томислав Войнович, которая организует туры в Хорватию.

Однако чехи не должны забывать, что Хорватия также предъявляет свои условия при въезде в страну. Летом эти условия будут, скорее всего, точно такими же, как и сейчас.

«Условия таковы, что поехать туда может практически каждый. Это план на весь сезон. Особой разницы не будет. Три главных условия — отрицательный тест, подтверждение о вакцинации или о том, что вы переболели коронавирусом», — сказала Натали Мунитич из Хорватского национального совета по туризму в Праге.

Основным изменением на хорватской границе должно стать введение так называемого CovidPass, которое запланировано на начало июня. «С CovidPass все изменится технически. Готовятся считывающие устройства, которые будут на границах. Все будет в QR-кодах, в электронном виде. Сейчас, когда туристы едут в Хорватию, у них обычно есть подтверждение в бумажном виде», — объясняет Натали Мунитич.

Напоминаем, что сейчас для въезда в Хорватию должно быть выполнено одно из следующих условий: отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген с медицинским подтверждением (срок давности тестов должен составлять не более 48 часов); подтверждение о вакцинации (вторая доза препарата должна быть введена 14 дней назад) или документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом (не менее 11 дней перед поездкой и не позднее, чем за 180 дней до поездки).

После въезда в Хорватию необходимо оплатить ПЦР-тест и до получения результата находиться в изоляции.

Для детей младше семи лет есть исключение — им не нужно делать тесты, если родители выполнили вышеперечисленные требования.

Источник: seznamzpravy.cz

Рассказать всем:
Темы
Хорватия отпуск Чехия коронавирус Туризм туристы
Читайте
по теме 
Для аэропорта Праги 2020 год стал худшим за последние 25 лет
22.04.2021 08:52 Общество
Для аэропорта Праги 2020 год стал худшим за последние 25 лет
1746
Компания RegioJet снова пустит поезда из Чехии в Хорватию
18.02.2021 17:30 Экономика
Компания RegioJet снова пустит поезда из Чехии в Хорватию
2670
Туристам, вернувшимся из Хорватии после 7 сентября, грозит карантин
27.08.2020 17:55 Общество
Туристам, вернувшимся из Хорватии после 7 сентября, грозит карантин
4378
Чехи возвращаются из Хорватии, на границах образуются многочасовые пробки
24.08.2020 09:21 Общество
Чехи возвращаются из Хорватии, на границах образуются многочасовые пробки
7777
Последние новости:
16
мая
Евросоюз выступил против включения Чехии в список «недружественных России стран»
16.05.2021 09:59 Политика
Евросоюз выступил против включения Чехии в список «недружественных России стран»
1558
15
мая
Обменять водительское удостоверение в Чехии можно будет онлайн
15.05.2021 21:56 Общество
Обменять водительское удостоверение в Чехии можно будет онлайн
2250
Полиция разогнала масштабную интернациональную вечеринку в центре Праги
15.05.2021 16:07 Общество
Полиция разогнала масштабную интернациональную вечеринку в центре Праги
2643
Правительство Чехии пока не знает, чем грозит попадание в список «недружественных России стран»
15.05.2021 14:02 Политика
Правительство Чехии пока не знает, чем грозит попадание в список «недружественных России стран»
2060
Seznam Zprávy: Ян Гамачек должен был лететь в Москву на военном самолете
15.05.2021 13:44 Политика
Seznam Zprávy: Ян Гамачек должен был лететь в Москву на военном самолете
1249
14
мая
Россия внесла Чехию и США в список недружественных стран
14.05.2021 19:11 Политика
Россия внесла Чехию и США в список недружественных стран
2771
Генеральный прокурор Чехии Павел Земан подал в отставку
14.05.2021 16:40 Политика
Генеральный прокурор Чехии Павел Земан подал в отставку
2085
Поехать из Чехии в Дрезден за покупками можно без тестов на covid-19 и карантина
14.05.2021 16:15 Общество
Поехать из Чехии в Дрезден за покупками можно без тестов на covid-19 и карантина
4441
Вакцинированные от covid-19 жители Чехии смогут путешествовать в Венгрию
14.05.2021 14:24 Общество
Вакцинированные от covid-19 жители Чехии смогут путешествовать в Венгрию
1066
Мэр Праги закрывает городские набережные
14.05.2021 14:32 Общество
Мэр Праги закрывает городские набережные
3362


Мобильная версия