Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.42
USD
20.94
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
10d 14 °C
Угроза наводнения миновала: набережные Праги вновь открылись

Угроза наводнения миновала: набережные Праги вновь открылись

420on.cz 181
С 12:00 понедельника пражане могут вновь прогуливаться по набережным чешской столицы. Сильные дожди вынудили руководство города в пятницу, 14 мая, превентивно закрыть набережные Влтавы и преграды для защиты от наводнений на Чертовке.
Угроза наводнения миновала: набережные Праги вновь открылись

Руководство города продолжит следить за ситуацией и при повышении уровня воды в реках будут вновь введены ограничения. Об этом ČTK сообщил представитель пражской мэрии Вит Хофман. 

Первый уровень угрозы наводнения был объявлен в пражском районе Хухле в ночь с пятницы на субботу. В ночь на 17 мая уровень воды в реке Влтава был безопасным, сегодня в 10 часов утра скорость течения составила 403 кубических метра в секунду, что ниже предела первой степени паводковой активности.

Около полудня 17 мая возобновили работу некоторые пражские паромы: P2 из Подбабы в Подгоржи, P3 из Лиговара в Весларжский остров, P4 из Цисаржской луки в Котевни и паром P5 из Цисаржской луки в Подскали на Витонь. Паромы P1, P6 и P7 пока не работают. Все еще закрыта навигация у Влтавы возле Голешовиц, поскольку нужно предварительно обозначить навигационные маршруты с помощью буев.

Несмотря на улучшение ситуации, муниципалитет призывает к осторожности. «Из-за увеличившегося потока воды в реке гражданам необходимо проявлять особую осторожность, особенно на берегу», — сказал советник мэра Ян Хабр.

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
наводнение Прага Влтава погода
Читайте
по теме 
Мэр Праги закрывает городские набережные
14.05.2021 14:32 Общество
Мэр Праги закрывает городские набережные
3702
Метеорологи предупредили об угрозе наводнения в некоторых регионах Чехии
14.10.2020 11:09 Общество
Метеорологи предупредили об угрозе наводнения в некоторых регионах Чехии
3510
Сильные грозы и ливни обрушились на Чехию
14.06.2020 15:16 Общество
Сильные грозы и ливни обрушились на Чехию
3859
Метеорологи предупредили о сильных грозах и возможном наводнении
09.06.2020 15:02 Общество
Метеорологи предупредили о сильных грозах и возможном наводнении
3609
Последние новости:
17
мая
Кровавая драка в центре Праги: полиция обвинила иностранца в покушении на убийство
17.05.2021 17:34 Общество
Кровавая драка в центре Праги: полиция обвинила иностранца в покушении на убийство
630
Обзор СМИ Чехии 17.05.21: нехватка сотрудников в ресторанах, рост цен на сырье и вакцинация иностранцев от covid-19
17.05.2021 15:29 Общество
Обзор СМИ Чехии 17.05.21: нехватка сотрудников в ресторанах, рост цен на сырье и вакцинация иностранцев от covid-19
750
Карел Гавличек сказал, когда в Чехии полностью откроются рестораны
17.05.2021 15:20 Общество
Карел Гавличек сказал, когда в Чехии полностью откроются рестораны
758
В Праге мужчина разбил роликами стеклянную дверь автобуса
17.05.2021 13:24 Общество
В Праге мужчина разбил роликами стеклянную дверь автобуса
700
Милош Земан о списке «недружественных стран»: Россия совершила глупость
17.05.2021 13:22 Политика
Милош Земан о списке «недружественных стран»: Россия совершила глупость
775
Бабиш призвал людей 40+ «атаковать» портал регистрации на вакцинацию от covid-19. Сайт упал сразу после запуска
17.05.2021 10:09 Экономика
Бабиш призвал людей 40+ «атаковать» портал регистрации на вакцинацию от covid-19. Сайт упал сразу после запуска
1183
Radiožurnál: Владелец складов в Врбетице за день до взрыва находился в отеле, где проживали российские агенты
17.05.2021 09:45 Политика
Radiožurnál: Владелец складов в Врбетице за день до взрыва находился в отеле, где проживали российские агенты
1128
16
мая
Чехия отменит карантин после возвращения из Хорватии
16.05.2021 20:51 Общество
Чехия отменит карантин после возвращения из Хорватии
5563
Евросоюз выступил против включения Чехии в список «недружественных России стран»
16.05.2021 09:59 Политика
Евросоюз выступил против включения Чехии в список «недружественных России стран»
2577
15
мая
Обменять водительское удостоверение в Чехии можно будет онлайн
15.05.2021 21:56 Общество
Обменять водительское удостоверение в Чехии можно будет онлайн
2962


Мобильная версия