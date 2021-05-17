Угроза наводнения миновала: набережные Праги вновь открылись

С 12:00 понедельника пражане могут вновь прогуливаться по набережным чешской столицы. Сильные дожди вынудили руководство города в пятницу, 14 мая, превентивно закрыть набережные Влтавы и преграды для защиты от наводнений на Чертовке.

Руководство города продолжит следить за ситуацией и при повышении уровня воды в реках будут вновь введены ограничения. Об этом ČTK сообщил представитель пражской мэрии Вит Хофман.

Первый уровень угрозы наводнения был объявлен в пражском районе Хухле в ночь с пятницы на субботу. В ночь на 17 мая уровень воды в реке Влтава был безопасным, сегодня в 10 часов утра скорость течения составила 403 кубических метра в секунду, что ниже предела первой степени паводковой активности.

Около полудня 17 мая возобновили работу некоторые пражские паромы: P2 из Подбабы в Подгоржи, P3 из Лиговара в Весларжский остров, P4 из Цисаржской луки в Котевни и паром P5 из Цисаржской луки в Подскали на Витонь. Паромы P1, P6 и P7 пока не работают. Все еще закрыта навигация у Влтавы возле Голешовиц, поскольку нужно предварительно обозначить навигационные маршруты с помощью буев.

Несмотря на улучшение ситуации, муниципалитет призывает к осторожности. «Из-за увеличившегося потока воды в реке гражданам необходимо проявлять особую осторожность, особенно на берегу», — сказал советник мэра Ян Хабр.

Источник: ceskenoviny.cz