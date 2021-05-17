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Полиция Чехии расследует поездку Гамачека в Москву как угрозу информационной безопасности и злоупотребление властью

Полиция Чехии расследует поездку Гамачека в Москву как угрозу информационной безопасности и злоупотребление властью

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Детективы Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) возбудили уголовное дело в связи с отменой поездки вице-премьера Яна Гамачека в Москву. Расследование будет касаться предполагаемого распространения секретной информации и злоупотребления властью со стороны должностного лица.
Полиция Чехии расследует поездку Гамачека в Москву как угрозу информационной безопасности и злоупотребление властью

Расследование будет проводиться конфиденциально. Представитель NCOZ Ярослав Ибехей сказал ČTK, что расследование касается двух уголовных преступлений — разглашения секретной информации и злоупотребления властью должностным лицом. На этой неделе следователи по собственной инициативе объявили, что обстоятельства отмены поездки Гамачека в Москву будут изучены.

Ибехей добавил, что дело находится в ведении Генеральной прокуратуры Праги. NCOZ пока не предоставляет никакой дополнительной информации по этому поводу. 

По сообщению сервера Seznam Zprávy, Гамачек планировал «обменять международный скандал» вокруг Врбетице на поставку вакцины против covid-19 Спутник V. Гамачек отрицает это и планирует защищаться в суде и по уголовным делам.

 
 
Источник: novinky.cz
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Россия Чехия преступность политический кризис политика взрыв
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