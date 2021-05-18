Минздрав Чехии отменил масочный режим в салонах красоты и спортзалах

Раньше спортсмены могли снимать респираторы во время тренировок или спортивных матчей, но только в определенных ситуациях или при соблюдении конкретных условий. Например, можно было заниматься спортом без респиратора, если дистанция между спортсменами составляла не менее двух метров или если у участников игры был отрицательный результат теста на коронавирус.
Действующее с 18 мая постановление Минздрава не предусматривает никаких условий. Респиратор больше не нужен во время тренировок или соревнований. Тренеры, судьи и другие члены спортивных команд также не обязаны носить средства защиты дыхательных путей.
Изменение требований о ношении респираторов с 18 мая распространяется и на клиентов салонов красоты. Посетители массажных салонов, парикмахерских, соляриев и салонов косметических услуг теперь не должны носить медицинские маски или респираторы.
Источник: ceskenoviny.cz