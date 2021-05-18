Полиция задержала преступников, ограбивших сокровищницу в Дрездене

Спустя полтора года после громкой кражи драгоценностей из сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене (Grünes Gewölbe) полиции удалось задержать пятого подозреваемого в краже. Стоимость украденных драгоценностей оценивается в один миллиард евро, однако найти их так и не удалось.

Сокровищница «Зеленый свод», крупнейшее в Европе собрание ювелирных изделий, была ограблена в ночь на 25 ноября 2019 года. Перед этим злоумышленники примерно в 05:00 подожгли электрощит, чтобы обесточить сокровищницу и другие музеи. Они сделали дыры в витрине с ценнейшими экспонатами и украли около 20 украшений в стиле барокко. Полиция провела два масштабных рейда, в ходе которых задержала четверых подозреваемых. В настоящее время они находятся под стражей по обвинению в поджоге и хищении в составе организованной группы.

Пятый преступник долгое время был в бегах. Все обвиняемые принадлежат к одному из самых крупных и известных арабских семейных кланов в Берлине. Некоторые члены этой банды были осуждены за кражу золотых монет из музея Боде в немецкой столице в 2017 году.

С марта полиция ищет еще четырех мужчин, подозреваемых в пособничестве грабителям. На видеозаписи видно, как они осматривали витрину, из которой исчезли украшения.

Где сейчас находятся украшения — никто не знает.

Украденные ценности оцениваются в миллиард евро (22,3 миллиарда крон), однако историческая ценность неисчислима. За задержание преступников объявлено вознаграждение в размере полумиллиона евро (около 13,2 миллиона крон).

Сокровищница Grünes Gewölbe, расположенная в Старом городе Дрездена, является одним из крупнейших в Европе и служит для сохранения ценных исторических коллекций Саксонии от эпохи Возрождения до классицизма. Сокровищница была основана в 16 веке, а ее коллекции были открыты для публики в 1724 году.

Источник: novinky.cz