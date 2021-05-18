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Хакеры атаковали Национальную библиотеку в Праге

Хакеры атаковали Национальную библиотеку в Праге

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Национальная библиотека в Праге в ночь на 18 мая подверглась атаке хакеров. Сейчас учреждение закрыто для общественности. Возбуждено уголовное дело против неизвестного преступника.
Фото: Pixabay
Хакеры атаковали Национальную библиотеку в Праге

Около полудня 18 мая библиотека объявила в социальных сетях о временном прекращении работы из-за отказа ИТ-систем. Книги, взятые в библиотеке,  можно вернуть с помощью специального ящика, установленного в главном дворе комплекса Клементинум. Пресс-секретарь Ирена Манакова сообщила, что несколько цифровых баз данных, которыми могут пользоваться читатели, работают (например, Национальная цифровая библиотека).

Пресс-секретарь посоветовала читателям следить за социальными сетями библиотеки, поскольку на сайте пока невозможно разместить актуальную информацию. «Сейчас мы работаем над тем, чтобы завтра открыть зал для обслуживания читателей, возврата книг и регистрации новых клиентов», — сказала пресс-секретарь. В настоящее время услугами Национальной библиотеки пользуются около тридцати тысяч читателей.

Национальная библиотека — одна из старейших чешских публичных библиотек, хранящая крупнейшее библиотечное собрание страны. Она расположена в пражском Клементинуме, ее учредителем является Министерство культуры. Национальная библиотека — центр библиотечной системы Чехии, она управляет фондом исторической и современной литературы с более чем шестью миллионами документов. Ежегодный появляется около 70 тысяч новых наименований. Здесь хранится более 16 000 рукописей, в том числе редкий Вышеградский кодекс 1086 года. Стоимость фондов исчисляется миллиардами крон. 

В последнее время кибератаки в Чешской Республике участились. Мишенью хакеров становятся медицинские учреждения и некоторые органы власти, например, мэрия Праги или Министерство труда. Три кибератаки были зафиксированы в начале года в трех частных медицинских клиниках. В марте были повреждены ИТ-системы Железнодорожной администрации и Чешских железных дорог. В целом, по данным компании Check Point, количество хакерских атак в Чехии с начала года увеличилось на 259%.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
библиотеки Прага хакеры киберпреступность
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