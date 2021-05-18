Иностранцы в Чехии смогут бесплатно пройти вакцинацию от коронавируса препаратом Cominarty

Согласно последним данным, в течение двух недель в Чехии откроется регистрация на вакцинацию для иностранцев без государственной медицинской страховки. Страховые компании пообещали своим клиентам компенсировать расходы на прививку от covid-19.

Некоторые иностранцы, которые проживают в Чешской Республике и пользуются коммерческой медицинской страховкой, смогут пройти вакцинацию от covid-19 бесплатно, как и граждане республики. Предполагается, что резервационная система будет отправлять иностранцев в строго определенные центры вакцинации. Возможность выбрать препарат, которым будет делаться прививка от коронавируса, не предусмотрена.

Владельцы коммерческой страховки получат вакцину Cominarty от производителя Pfizer/BioNTech. На данный момент прививка от компании Pfizer считается одной из самых эффективных — степень защиты от коронавируса составляет порядка 96%.

Maxima pojišťovna официально пообещала своим клиентам бесплатную вакцинацию. Единственное условие — страховка должна действовать не менее четырех месяцев. Pojišťovna VZP также планирует возместить расходы клиентов на вакцинацию от covid-19. Другие страховые компании на данный момент не сообщили о своей готовности компенсировать стоимость прививок, поэтому клиенты должны будут оплачивать процедуру самостоятельно. Стоимость прививки еще не установлена. Этим вопросом уже занимается Минздрав Чехии.

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