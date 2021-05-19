Правительство Чехии хочет изменить правила тестирования на covid-19: два ПЦР-теста в месяц будут бесплатными

Главный гигиенист Чехии Павла Сврчинова предложила государству оплачивать каждому гражданину два антигенных или ПЦР-теста в месяц во время летних каникул. За счет этого с начала июля цена ПЦР-теста должна снизиться до 640 крон.

Сейчас медицинские страховые компании в Чехии оплачивают людям тесты на антигены каждые три дня. Сврчинова предложила снизить частоту проведения тестов на covid-19 и ввести бесплатное антигенное или ПЦР-тестирование два раза в месяц.

«ПЦР-тесты будут стоить около 640 крон», — сказал министр здравоохранения Петр Аренбергер. В настоящее время цена ПЦР-тестов для тех, кто оплачивает их самостоятельно, составляет около 1500 крон.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подтвердил, что правительство готовит план, который должен облегчить гражданам Чехии поездки за границу во время летних каникул. Правила тестирования на коронавирус изменятся с июня.

В настоящее время страховые компании перечисляют центрам тестирования 350 крон за один антигенный тест и 1300 крон — за ПЦР-тест.

«Мы рассматриваем возможность перехода на бесплатное ПЦР-тестирование в период с июня по сентябрь. Мы не хотим, чтобы люди несли большие расходы в связи с covid», — признался премьер-министр изданию Lidový noviny.

Предполагается, что право на бесплатные ПЦР или антигенные тесты получат непривитые взрослые и дети. Они смогут проходить тестирование перед поездкой и после возвращения домой. Детям до шести лет тесты делать необязательно. Таким образом, непривитые люди, которые планируют поездку на море, не будут платить за тест на covid-19. Сейчас семье из четырех человек придется заплатить около 12000 крон за тестирование всех членов семьи перед поездкой и после возвращения в Чехию.

По словам премьер-министра, нововведение должно действовать для всех туристов — для тех, кто путешествует по Чехии, и для чехов, которые едут за границу.

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Источник: seznamzpravy.cz