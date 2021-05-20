Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.5
USD
20.9
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
04d 13 °C
Первый трамвай в новом дизайне выехал на улицы Праги

Первый трамвай в новом дизайне выехал на улицы Праги

420on.cz 1206
​В среду Транспортное предприятие Праги представило первый трамвай, раскрашенный в новые цвета. В августе прошлого года пражские советники решили, что все автобусы, трамваи, пригородные поезда и поезда метро, ​​входящие в систему Пражского объединенного транспорта (PID), в будущем будут иметь одинаковый дизайн в серо-красной цветовой гамме.
Фото: PID
Первый трамвай в новом дизайне выехал на улицы Праги

Дизайн, разработанный графической студией Superlative.works, был одобрен 3 августа 2020 года пражскими советниками. Такой облик получат новые городские транспортные средства в чешской столице и Среднечешском крае. Новое графическое решение не распространится на трамвай Т3 и его версии.

Первым трамваем в новом дизайне стал Škoda 14T. Его уже можно увидеть на улицах чешской столицы. Трамвай будет перевозить пассажиров по маршруту № 17. В ближайшие дни такие же трамваи появятся и на других городских маршрутах — № 3,8 и 10, которые выезжают из депо Кобылисы. Вслед за трамваем новый дизайн получат и пражские автобусы. Разница по сравнению с нынешней цветовой схемой не совсем принципиальная, но отличия все же есть. Основных цветов всего два: красный и светло-серый. Красные полосы на составе вертикальные, а не горизонтальные, как сейчас. Логотип PID тоже изменился. Он стал проще, понятнее и состоит всего из трех букв аббревиатуры PID.

В настоящее время система PID расширяется по всему Среднечешскому краю, поэтому настало время модернизировать и унифицировать визуальный облик всех составов, чтобы пассажиры сразу же определили, что в этом транспортном средстве PID билет действителен, объяснял ранее заместитель мэра Праги по транспорту Адам Шейнгерр. Сейчас в дизайне общественного транспорта Праги используется 17 разных цветов. Полностью трамваи, автобусы и поезда в Праге и Среднечешском крае планируется перекрасить в течение десяти лет.

 

Смотрите новый выпуск  «Итоги недели» на нашем YouTube

Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

 

Источник: irozhlas.cz

Рассказать всем:
Темы
транспорт Прага трамвай автобусы метро Чехия
Читайте
по теме 
Чешские железные дороги начинают возвращать отмененные из-за COVID-19 маршруты в Европу
18.05.2021 13:53 Экономика
Чешские железные дороги начинают возвращать отмененные из-за COVID-19 маршруты в Европу
2334
С 1 августа проезд в общественном транспорте Праги подорожает
19.04.2021 14:08 Экономика
С 1 августа проезд в общественном транспорте Праги подорожает
2944
DPP будет искать коронавирус в общественном транспорте Праги
31.03.2021 12:06 Общество
DPP будет искать коронавирус в общественном транспорте Праги
2612
В Чехии за первые три месяца единый билет на поезд купили 145 тысяч человек
23.03.2021 10:01 Экономика
В Чехии за первые три месяца единый билет на поезд купили 145 тысяч человек
4680
Последние новости:
20
мая
В Чехии неизвестный снова угрожает напасть на школы и детские сады
20.05.2021 16:28 Общество
В Чехии неизвестный снова угрожает напасть на школы и детские сады
246
Как налоговым нерезидентам Чехии работать с Amazon или eBay
20.05.2021 16:10 Экономика
Как налоговым нерезидентам Чехии работать с Amazon или eBay
195
Двое мужчин погибли в ДТП в Праге. Полиция оштрафовала водителей, снимающих трагедию на смартфоны
20.05.2021 16:00 Общество
Двое мужчин погибли в ДТП в Праге. Полиция оштрафовала водителей, снимающих трагедию на смартфоны
470
Обзор СМИ Чехии 20.05.2021: чудо-рыба, бум солнечных электростанций и проблемы с ваучерами в чешские санатории
20.05.2021 14:39 Экономика
Обзор СМИ Чехии 20.05.2021: чудо-рыба, бум солнечных электростанций и проблемы с ваучерами в чешские санатории
318
Сын одного из погибших в Врбетице обвинил президента Чехии Милоша Земана во лжи
20.05.2021 14:00 Политика
Сын одного из погибших в Врбетице обвинил президента Чехии Милоша Земана во лжи
580
Президент Милош Земан неожиданно встретился с премьер-министром Андреем Бабишем в Пражском Граде
20.05.2021 13:57 Политика
Президент Милош Земан неожиданно встретился с премьер-министром Андреем Бабишем в Пражском Граде
513
Измученные мигранты просили помощи у жителей домов в Среднечешском крае
20.05.2021 12:54 Общество
Измученные мигранты просили помощи у жителей домов в Среднечешском крае
1165
Из центра Праги исчезнут летние террасы
20.05.2021 09:58 Общество
Из центра Праги исчезнут летние террасы
2113
19
мая
«Чехия должна решить эту проблему». Европарламент снова занимается делом о конфликте интересов Андрея Бабиша
19.05.2021 20:27 Политика
«Чехия должна решить эту проблему». Европарламент снова занимается делом о конфликте интересов Андрея Бабиша
1987
Обзор СМИ Чехии 19.05.21: повышенная нагрузка в школах, увеличение числа случаев рака простаты и бесплатные ПЦР-тесты
19.05.2021 19:23 Общество
Обзор СМИ Чехии 19.05.21: повышенная нагрузка в школах, увеличение числа случаев рака простаты и бесплатные ПЦР-тесты
2637


Мобильная версия