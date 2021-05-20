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Измученные мигранты просили помощи у жителей домов в Среднечешском крае

Измученные мигранты просили помощи у жителей домов в Среднечешском крае

420on.cz 1165
В деревню Соутице Среднечешского края попали два мигранта из Марокко. Они приехали в Чехию из Венгрии на грузовике. Мужчины были измотаны дорогой и стали звонить в дома жителям поселка. На место пришлось вызвать полицию.
Измученные мигранты просили помощи у жителей домов в Среднечешском крае

Пресс-секретарь полиции Власта Суханкова подтвердила информацию об инциденте в Бенешовском районе. В полиции не уточнили, когда именно в деревню попали мигранты. 

«В полицию обратились владельцы одного из коттеджей, в который вечером стали звонить двое иностранцев», — рассказала Суханкова. Это были мужчины из Марокко, у которых не было документов. Они приехали в Чехию, спрятавшись на подвеске грузовика, ехавшего из Венгрии.

«После того, как машина остановилась, измученные, уставшие и дезориентированные иностранцы позвонили владельцу первого дома и сами попросили связаться с полицией. В отношении иностранцев 1992 и 1997 гг. рождения возбуждено административное дело, они будут депортированы из страны», — добавила пресс-секретарь.

 

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Источник: novinky.cz

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Темы
полиция иммиграция Чехия
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