Двое мужчин погибли в ДТП в Праге. Полиция оштрафовала водителей, снимающих трагедию на смартфоны

​Серьезная авария произошла 20 мая на автомагистрали D4 при выезде из Праги в районе Велка Хухле. Двое мужчин погибли в результате ДТП, две женщины были госпитализированы. Полиция наложила несколько штрафов на проезжавших мимо водителей, которые фотографировали последствия аварии.

Авария произошла в четверг около 10 часов утра на улице Страконицка. Водитель автомобиля по неизвестным причинам съехал с дороги. Помимо машин скорой помощи, спасательная служба направила к месту аварии вертолет. Медики обнаружили у шоссе двух тяжело раненых мужчин, спасти которых не удалось, и двух женщин с травмами средней степени тяжести.

O život obou mužů jsme bojovali více než půl hodiny. Následkem nehody utrpěli velmi vážná poranění, proto se nám bohužel boj vyhrát nepodařilo...dvě ženy ve věku 58 a 79 let jsme převezli do FNM. Obě měly pohmožděný hrudník, starší navíc úraz zápěstí. Děkujeme všem za pomoc❤️ pic.twitter.com/VAZ1KduPGf — ZZS HMP (@zzshmp) May 20, 2021

«Мы боролись за жизни обоих мужчин более получаса. В результате аварии они получили очень серьезные травмы, поэтому, к сожалению, нам не удалось их спасти. Две женщины в возрасте от 58 до 79 лет были доставлены в больницу», — сообщили врачи в Твиттере.

На видеозаписи с места происшествия, опубликованной в Твиттере, видно, что машина, по всей видимости, врезалась в дерево. Обстоятельства трагедии устанавливает полиция. Пресс-секретарь полиции Ян Рыбански сообщил, что после аварии полицейские оштрафовали как минимум четырех водителей, которые фотографировали трагедию. Штрафы были наложены за то, что водители не уделяли внимание управлению автомобилем, чем нарушили правила дорожного движения.

Dopoledne jsme řešili smrtelnou DN na Strakonické ulici, při které zemřeli dva lidé a dva byli těžce zraněni. Je nám líto dalších zmařených lidských životů na silnici! Líto nám ale není řidičů, kteří si nehodu natáčeli na telefony. Na místě jsme jim dali 4 pokuty za 4 tisíce. pic.twitter.com/C8SLRLMjS5 — Policie ČR (@PolicieCZ) May 20, 2021

Полиция также просит потенциальных свидетелей, особенно водителей, которые проезжали в это время мимо, помочь установить обстоятельства ДТП. Для этого им нужно позвонить по телефону службы экстренной помощи 158.

Из-за ДТП дорога в направлении из Праги была временно перекрыта, затем для движения была открыта одна полоса.

Смотрите новый выпуск «Итоги недели» на нашем YouTube

Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

Источник: novinky.cz