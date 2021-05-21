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Вакцинологи рекомендуют людям младше 60 лет не использовать два типа вакцин

Вакцинологи рекомендуют людям младше 60 лет не использовать два типа вакцин

420on.cz 534
​Представители Чешского вакцинологического общества в четверг, 20 мая, выступили с рекомендацией, согласно которой прививки от covid-19 препаратами AstraZeneca и Johnson & Johnson следует делать только людям старше 60 лет.
Вакцинологи рекомендуют людям младше 60 лет не использовать два типа вакцин

Рекомендацию должны утвердить Государственный институт по контролю за лекарственными средствами (SÚKL) и Министерство здравоохранения Чехии. В Чешской Республике сейчас используют вакцины от четырех компаний — Pfizer/ BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

По словам эпидемиолога и экс-главы Минздрава Романа Примулы, члены общества давно обсуждают, что возрастной предел для вакцин от AstraZeneca и Johnson & Johnson должен составлять 50 лет. Государственный институт по контролю за лекарственными средствами настаивает на возрастном ограничении в 60 лет. 

По словам Примулы, как только Минздрав Чехии и SÚKL примут рекомендацию, можно будет приступить к ее реализации. Людям в возрасте до 60 лет, которые уже получили первую дозу вакцины от AstraZeneca, по заявлению Примулы, следует завершить вакцинацию этим же препаратом. 

Врачи обеспокоены установленным возрастным ограничением для вакцинации веществами от AstraZeneca и Johnson & Johnson. По их словам, это может осложнить вакцинацию, поскольку препараты других производителей им пока не направляются.

Врачи общей практики в Чехии ввели 507 000 доз вакцины. По состоянию на 16 мая большинство прививок у терапевтов (333 000) были сделаны препаратом AstraZeneca, препаратом Moderna — 97 000, Johnson & Johnson — 22 000. В январе и феврале также использовали 33 000 доз препарата от Pfizer и BioNTech. В целом во всех центрах вакцинации и медучреждениях в Чешской Республике использовали почти 4,4 миллиона доз вакцины от covid-19.

Источник: novinky.cz

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Темы
вакцинация прививки Чехия коронавирус врачи
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