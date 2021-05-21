Обзор СМИ Чехии 21.05.21: нехватка врачей в регионах, нутрии в чешских реках и безработица среди молодёжи

Как Минздрав Чехии борется с нехваткой врачей-терапевтов в регионах, почему безработными чаще всего оказываются женщины, можно ли кормить нутрий у Влтавы. Подготовили подборку из чешских СМИ. О чем, кроме эпидемии коронавируса и вакцинации, пишут крупные издания Чехии в пятницу, 21 мая.

Hospodářské noviny

Издание Hospodářské noviny рассказывает о проекте Dějepis +, который создан, чтобы изменить формат изучения истории в школах. Вместо того, чтобы заучивать даты наизусть и сдавать тесты, с сентября ученики некоторых школ будут знакомиться с историей в формате детектива. Такая система уже работает во Франции.

С сентября пилотный проект Dějepis + будет запущен в отдельных школах, в тестовом режиме он продлится около двух лет. В рамках проекта также будут проходить встречи учителей для обмена опытом. По сообщению Hospodářské noviny, из 150 учителей сформируют 35 региональных групп.

Deník

В ближайшие десять лет на пенсию выйдут до трети всех врачей общей практики, отмечает Deník. Проблема с поиском терапевта может возникнуть преимущественно у людей из сельской местности или отдаленных регионов. Минздрав Чехии хочет решить эту проблему с помощью так называемых резиденций (residence) для молодых врачей.

Ежегодно Минздрав выделяет rezidenční místa. Это субсидии больницам, в которых будущие врачи будут проходить послевузовскую подготовку. Обычно Минздрав выделяет 150 таких мест, но в этом году было выделено только 100. Между тем в последние годы из вузов ежегодно выходят около 190 молодых врачей. Проблемы с нехваткой специалистов-практиков пытаются решить сами города и муниципалитеты. Например, в Хебе молодым врачам предлагаются кабинеты со сниженной арендной платой или с оплатой стоимости оборудования.

E15

Число безработных молодых людей в Чехии растет. Об этом пишет экономическая газета E15. В бюро по трудоустройству зарегистрировано почти тринадцать тысяч безработных в возрасте до 24 лет. Это почти на тридцать процентов больше, чем в прошлом году.

Среди безработных больше всего людей с начальным или средним профессиональным образованием. В настоящее время на бирже труда больше безработных женщин. Они часто работают в магазинах, гастрономии или туризме — это отрасли, которые сильнее всего пострадали от эпидемии коронавируса. Тем не менее пандемия пока не оказала существенного влияния на общие показатели безработицы. Согласно изданию E15, уровень безработицы в этом году достигнет максимум 4,9%. Во время последнего экономического кризиса в 2010 году безработица составляла около десяти процентов.

Lidové noviny

Нутрии стали все чаще появляться у чешских рек или в городских парках. Об этом можно прочитать в пятничном приложении издания Lidové noviny. Жители городов часто кормят нутрий, некоторые даже гладят животных. Однако нутрия может передавать различные инфекционные заболевания, например сальмонеллу.

По словам зоолога Даниэля Фринта, причин для беспокойства и дератизации пока нет. Кроме того, в Чехии отлавливать грызунов могут только ловцы, имеющие специальное разрешение. В 2003 году они выловили около трехсот нутрий, в 2016 году — более шести тысяч. Процесс отлова сложный, потому что часто нутрии живут прямо в городах. «Единственное решение — не кормить животных», — пишут Lidové noviny.

Právo

Жатец уже второй раз пытается попасть в список ЮНЕСКО. Об этом пишет газета Právo. Помимо исторического центра города, в номинацию теперь вошли соседние Трнованы с оригинальным оборудованием для сушки хмеля. Решение о внесении в список Объектов всемирного наследия будет принято в 2022 году.

Жатецкая область — одно из старейших и крупнейших мест выращивания хмеля в Чешской Республике. С 13 века это место славилось исключительным качеством пива и хмеля. Власти надеются, что вторая номинация будет успешной.