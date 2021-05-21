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Евросоюз утвердил форму covid-паспортов

Евросоюз утвердил форму covid-паспортов

420on.cz 58
​Европарламент в четверг, 20 мая, согласовал форму covid-паспорта. Документ будет выдаваться в бумажной или электронной форме. Те, кто вакцинирован, переболел коронавирусом или имеет отрицательный тест на covid-19, смогут беспрепятственно пересекать границы ЕС и не должны будут проходить карантин.
Евросоюз утвердил форму covid-паспортов

Страны ЕС не должны навязывать обладателям covid-паспорта дополнительных требований при въезде в страну, например, прохождение карантина. Государства смогут вводить дополнительные ограничения только в исключительных случаях, например, при резком увеличении количества новых случаев заболевания коронавирусом.

Депутаты Европарламента призвали страны Евросоюза обеспечить бесплатные тесты людям, оформляющим covid-паспорта. Хотя вакцинация в странах ЕС бесплатна, тесты перед поездкой за границу, как правило, платные. Однако некоторые страны ЕС не захотели безоговорочно принять это условие. В итоге Евросоюз утвердил компромиссное решение о «доступных тестах», которые страны Евросоюза помогут оплачивать. Европейская комиссия выделит 100 миллионов евро (более 2,5 миллиардов крон) на тестирование и при необходимости перечислит дополнительные финансовые средства.

Чехия уже планирует оплачивать каждому гражданину два антигенных или ПЦР-теста в месяц во время летних каникул. За счет этого с начала июля цена ПЦР-теста должна снизиться до 640 крон. Этот вопрос сегодня, 21 мая, обсудят на заседании правительства. 

Covid-паспорт будет содержать минимально необходимый объем персональных данных и не будет обязательным условием для пересечения границ. Документ призван только упростить путешествия для жителей европейских стран. 

Европейский парламент должен окончательно утвердить введение covid-паспортов на пленарном заседании в первой половине июня. 

Источник: novinky.cz

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Евросоюз путешествие туристы Туризм Европарламент коронавирус Чехия
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