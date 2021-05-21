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Минобороны России опубликовало архивные документы об освобождении Праги

Минобороны России опубликовало архивные документы об освобождении Праги

420on.cz 150
​Министерство обороны России опубликовало на своем сайте архивные документы, посвященные роли Советского Союза в освобождении Чешской Республики в 1945 году.
Минобороны России опубликовало архивные документы об освобождении Праги

Новый мультимедийный раздел посвящен «сохранению памяти о решающей роли Красной армии в освобождении Чехии от немецко-фашистских оккупантов». Архивные материалы доступны на сайте под заголовком «…И Прага была спасена. Не вправе забыть, переписать, исказить». 

Авторы указывают, что в последние годы чехи «активно пытаются преуменьшить решающую роль Красной Армии в освобождении страны во время Второй мировой войны». По данным военного ведомства, под видом «реставраций» последовательно ликвидируется любая советская символика, а роль и место советского солдата всячески размывается.

«На памятниках, мемориалах и надгробиях в ходе реконструкции отдельно расположенные символы-навершия в форме пятиконечных звезд меняются на звезды в цвет камня на поверхности объекта, а затем заменяются на лавровые венцы, а историческая надпись со словами благодарности в адрес Красной армии заменяется на подпись "Жертвам войны", — написано во введении к сайту, который, по сообщению ТАСС, был создан в рамках проекта «Без срока давности».

В разделе представлены фотографии результатов «восстановительных работ»: демонтажа стелы в городе Гавличкув Брод и мемориальной доски на здании Староместской ратуши в Праге (под снимком есть комментарий «Демонтаж памятной доски в 2017 году в связи с реконструкцией. Она еще не вернулась»).

Опубликованы фотографии Национального музея в Праге — на снимках «Зал Красной армии» и экспонаты. Скульптуры, посвященные красноармейцам, в рамках «реконструкции» демонтированы, советская символика задрапирована, многие исторические экспонаты убраны, в частности перенесена в запасники капсула с землей с мест ожесточенных боев Сталинградской битвы у Мамаева кургана. Сам «Зал Красной армии» после реконструкции в 2004-2005 годах переименован в «Зал освобождения».

Опубликован и полный текст соглашения между правительствами Российской Федерации и Чешской Республики о взаимном содержании военных захоронений 1999 года, которые обязывает стороны поддерживать в хорошем состоянии братские могилы и мемориалы, а также призывает бережно относиться к исторической памяти.

«Более 50 000 советских солдат, погибших при освобождении Чехословакии во время Второй мировой войны, похоронены в Чехии. В стране более 1200 советских военных могил», — говорится на сайте.

В последнее время в отношениях между Россией и Чехией наблюдается кризис. На прошлой неделе Москва внесла Чехию и США в список недружественных стран. Это произошло после того, как правительство Чехии объявило о подозрении в причастности агентов российских спецслужб к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. За этим последовали высылка дипломатов обеих стран.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Вторая мировая война Чехия Россия война
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