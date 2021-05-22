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Конвой армии США проедет через Чехию

Конвой армии США проедет через Чехию

420on.cz 749
В выходные через Чехию проедет конвой армии США, который следует из Германии в Венгрию на международные учения Организации Североатлантического договора (НАТО).
Конвой армии США проедет через Чехию

Колонна состоит из 600 солдат и 190 единиц техники, включая танки. С 23 по 26 мая конвой будет передвигаться по чешским автомагистралям в основном в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта. «Переезды запланированы с позднего вечера до раннего утра», — сообщила пресс-секретарь Генерального штаба чешской армии Магдалена Дворжакова.

Военные будут разделены на три конвоя по 3-4 группы.  «В каждой группе будет от 10 до 20 единиц колесной техники. Каждая колонна в Чешской Республике будет проводить максимум 48 часов и будет проходить с ежедневными интервалами», — сказала пресс-секретарь.

Первая часть колонны должна пересечь пограничный переход Розвадов в субботу вечером, а затем продолжить движение по автомагистрали D5 в сторону Праги, выехать на шоссе D1 и утром прибыть в Ранчиржов в районе Йиглавы, где солдаты будут отдыхать в палаточном городке. В воскресенье вечером они продолжат движение по шоссе D1 в сторону Брно и по D2 — до пограничного перехода Бржецлав.

Пресс-секретарь сообщила, что большинство американских солдат вакцинированы от коронавируса. Возвращение американского конвоя в Германию планируется по тому же маршруту с 12 по 16 июня.

Американский конвой регулярно проезжает через Чехию с 2015 года для участия в учениях НАТО (за исключением прошлого года, когда началась эпидемия коронавируса).

Источник: novinky.cz

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Чехия США армия
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