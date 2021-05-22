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Австрия отменила проверки на границах с Чехией и Словакией

Австрия отменила проверки на границах с Чехией и Словакией

420on.cz 137
Австрия завершила проверки на границах с Чехией и Словакией, введенные в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает агентство APA со ссылкой на информацию МВД Австрии. Однако путешественники при пересечении границ должны иметь при себе необходимые документы: отрицательный тест на коронавирус, подтверждение о вакцинации или о перенесённом заболевании covid-19.
Австрия отменила проверки на границах с Чехией и Словакией

В январе этого года Австрия временно возобновила пограничный контроль из-за большого количества случаев заражения коронавирусом в соседних странах. Одновременно были закрыты десятки небольших пограничных переходов с Чешской Республикой. Министерство иностранных дел Чехии заявило в Твиттере, что одновременно с завершением проверок будут открыты и все пограничные переходы.

На этой неделе Австрия облегчила условия для путешественников из стран с низким уровнем новых случаев заражения коронавирусом, к которым теперь относятся Чехия и Словакия. Туристы, приезжающие в Австрию из этих стран, больше не должны проходить карантин, если они предъявят результаты теста, подтверждение о вакцинации или о перенесённом заболевании covid-19. Путешествовать в Австрию теперь можно и с целью туризма.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Австрия Словакия коронавирус Чехия путешествие Туризм
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