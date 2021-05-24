С 1 июня начнется запись на вакцинацию от covid-19 для людей старше 16 лет

​С июня откроется регистрация на вакцинацию от covid-19 для людей в возрасте от 16 лет и старше, сообщил премьер-министр Андрей Бабиш.

Напомним, что с 24 мая записаться на прививки могут люди в возрасте 35 до 39 лет, а с 25 мая — жители республики в возрасте от 30 до 34 лет. С 1 июня регистрация откроется и для оставшейся части населения — для граждан от 16 до 29 лет.

Дети и подростки до 16 лет не вакцинируются, потому что препараты пока не прошли надлежащее тестирование и не одобрены EMA. У детей и подростков обычно наблюдается легкое или бессимптомное течение болезни.

Бабиш заявил, что половина населения должна пройти вакцинацию к концу июня.

«Если мы получим вакцины, как было обещано, то к концу июня у нас может быть 5,5 миллиона сограждан, которые полностью прошли вакцинацию», — сказал премьер.

На данный момент две дозы вакцины Pfizer, Moderna или AstraZeneca или одну дозу вакцины Johnson & Johnson получили 1,2 миллиона человек в Чехии. Еще 3,4 миллиона человек привиты одной дозой.

Подавляющее большинство людей в Чехии вакцинированы препаратом Comirnata от компаний Pfizer / BioNTech. В будние дни среднее количество вакцинированных составляет от 80000 до 90000 человек.

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Источник: novinky.cz